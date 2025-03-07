Timberwolves, Kevin Durant için tekrar hamle yapacak

Minnesota Timberwolves, Şubat ayındaki transfer döneminde Kevin Durant'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Ancak, bu yaz tekrar hamle yapmayı planlıyorlar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Timberwolves, Kevin Durant için tekrar hamle yapacak
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07 Mart 2025 12:42
Son güncelleme 07 Mart 2025 12:43
Minnesota Timberwolves, Şubat ayındaki transfer döneminde Kevin Durant'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Ancak, bu yaz tekrar hamle yapmayı planlıyorlar.

ESPN'den Brian Windhorst, "Minnesota Timberwolves'u da KD konusunda izlemek lazım. Anthony Edwards ve Durant arasında güçlü bir bağ var. Wolves, Durant için çılgın bir takas denedi, ancak başaramadı. Bu yaz tekrar deneyecekler," ifadelerini kullandı.

Minnesota, Durant'i almak için bazı üçüncü taraf kulüplerle iletişime geçmişti. Takasın gerçekleşmesi için Julius Randle ve genç oyuncuların dahil olduğu bir paket oluşturulması gerektiği belirtiliyor.


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