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THY Euroleague'de haftanın maçları ve fikstür

THY Euroleague'de temsilcilerimiz Anadolu Efes ve son şampiyon Fenerbahçe Doğuş'un mücadeleleri devam ediyor. Anadolu Efes Perşembe akşamı AX Armani Exchange Olimpia Milan'a konuk olurken Fenerbahçe Doğuş ise Cuma günü Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacak

Kaynak: AA
THY Euroleague'de haftanın maçları ve fikstür
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28 Şubat 2018 09:54
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.

Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

1 Mart Perşembe:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes

23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)

2 Mart Cuma:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

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