Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, NBA'in eski All-Star oyuncusu Stephon Marbury'nin Hall of Fame sınıfında yer alması gerektiğini söyledi.



Yakın zamanda NBA TV'nin 'Game Time' programında yer alan Thomas, Marbury'nin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Çin'de de basketbola verdiği büyük katkıları göz önüne alındığında Naismith Basketbol Hall of Fame'e alınması gerektiğini iddia etti:



"Stephon Marbury hakkında şunu söyleyeyim, bir Hall of Fame üyesi olarak konuşuyorum; Stephon Marbury de orada olmalı. Basketbola Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkisinden sonra Çin'e gitmiş ve orada da aynısını yapmıştı."



Marbury, NBA'de 13 sezon oynamış ve bunun özellikle 1999'dan 2001'e kadar olan döneminde New Jersey Nets'in yıldızı ve başrol oyuncusu olarak, yüksek skor yeteneği ve patlayıcı oyunuyla All-Star maçlarında da yer almıştı.



Ancak 2008-09 sezonunun bitiminde Stephon, Çin Basketbol Ligi'nde forma giymeye başlamış ve Çinli taraftarlar arasında büyük beğeni toplayan bir fenomen haline gelerek, NBA kariyerinin çalkantılı bir şekilde sona ermesinin ardından kariyerinde ikinci baharı yaşamıştı.



CBA'de bir süperstar olarak üç şampiyonluk yaşayan, bir kez Finaller MVP'si seçilen ve üç kez de All-Star olan Marbury, ülkenin basketbol kültürü içinde büyük bir etki yaratmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU