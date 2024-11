Thomas Reis'e olay Halil Umut Meler sorusu!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.Thomas Reis yaptığı açıklamada, "Bugün her zamankinden daha fazla kamera görüyorum. Bu da oynayacağımız maçla alakalı olmalı. Bizim için özel bir karşılaşma olacak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. En iyi kadromuzu sahaya çıkarmaya çalışacağız ama zor bir maç olacak mutlaka." dedi.Deneyimli teknik adam, "Tam olarak bir takım olduk diyebilirim. Bu hafta kadro seçimi yapmak zorundayım. Zor olacak, çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyor. İlk 11'de de olsa kulübede de olsa her oyuncu elinden geleni yapıyor. Kulübede oturan arkadaşlarımız ilk 11'e her zaman destek veriyor. Bu da hoca olarak benim işimi kolaylaştırıyor. Oyuncularım şunu biliyor ki eğer antrenmanda iyi performans göstermezlerse değişiklik yapmak zorunda kalacağımı da biliyorlar." diye konuştu."Çok önemli bir maça çıkarken Galatasaray kombinesi alan bir hakemin maça atanması sizin için endişe verici midir? Galatasaray'ı yendiğinizde başkanla aranız açılır mı?" sorularını yanıtlayan Reis, "Esprili bir cevap verebilirim buna. Başkanımızın ne düşündüğünü, tam olarak ne istediğini bilemiyorum. Hakem sorusuna gelecek olursak Türkiye'de bu durumlar farklı oluyor. Hakemin Galatasaray'dan bilet alıyor olması, maçlarına gidiyor olması bizi çok ilgilendirmiyor. Takım olarak elimizden en gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray maçında iyi bir sonuç alırsak lige heyecan katacağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.Thomas Reis ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Sadece Fenerbahçe taraftarının izleyeceği bir maç olmayacak. Bu maç ligin tamamı için önemli. İyi bir sonuç almak için oynayacağız. Zor bir maç olacak. Galatasaray gibi bir takıma karşı oynamaktan dolayı da çok mutluyum. Takım olarak bu maçta neler yapacağımıza bakacağız.Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Deplasmanda oynamış olsalardı belki bir avantaj olabilirdi. Oyuncularım da konuştum, bu maçtan da elimizden gelen en iyi sonucu almaya çalışacağız. Kimse bizden bu performansı beklemiyordu. Birinci sırada olan takımla ikinci sırada olan takım karşı karşıya gelecek."