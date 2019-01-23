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Thierry Henry oyuncularına tepkili

Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, kupadaki Metz yenilgisinin ardından ilginç bir açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thierry Henry oyuncularına tepkili
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23 Ocak 2019 04:40
Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, ligdeki kötü gidişin ardından kupada da Metz'e elenmelerini değerlendirdi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan genç teknik adam Thierry Henry, ilginç ifadeler kullandı.

Oyuncularının durumun farkında olup olmadıklarını bilmediğini söyleyen Thierry Henry ''İçinde bulunduğumuz durum büyük bir hayal kırıklığı. Neler olduğunu birbirimize anlatmamız gerekiyor. Kendi üzerime düşen her şeyi alıyorum. Birlikte hareket etmeli, mücadele etmeliyiz. Oyuncularımın durumun farkında olup olmadıklarını bilmiyorum. Kafalarının içinde ne var bilmiyorum. Tek bildiğim kritik bir durumdayız ve kendimizi kurtarmalıyız'' ifadelerini kullandı.



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