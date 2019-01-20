Thierry Henry maç esnasında çıldırdı, küfür etti!

Monaco'nun Strasbourg'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşma esnasında Thierry Henry'nin yaptığı hareket olay oldu.Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, 45. dakikada takımı 2-1 gerideyken Strasbourg forması giyen bir futbolcuya küfür etti.Monaco'nun taç atışı kazandığı pozisyonda Strasbourglu futbolcunun topu vermemesi üzerine Thierry Henry, "Henüz 45. dakikada. Büyükannen bir o...." şeklinde tepki gösterdi.Karşılaşmayı 5-1 kaybeden Monaco, 21 maçta 15 puan topladı ve ligde 19. sırada bulunuyor.