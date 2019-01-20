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Thierry Henry maç esnasında çıldırdı, küfür etti!

Monaco'nun teknik direktörü Thierry Henry, Strasbourg'a 5-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk yarısında sinirlerine hakim olamadı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thierry Henry maç esnasında çıldırdı, küfür etti!
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20 Ocak 2019 00:54
Monaco'nun Strasbourg'a 5-1 mağlup olduğu karşılaşma esnasında Thierry Henry'nin yaptığı hareket olay oldu.

Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, 45. dakikada takımı 2-1 gerideyken Strasbourg forması giyen bir futbolcuya küfür etti.

Monaco'nun taç atışı kazandığı pozisyonda Strasbourglu futbolcunun topu vermemesi üzerine Thierry Henry, "Henüz 45. dakikada. Büyükannen bir o...." şeklinde tepki gösterdi.

Karşılaşmayı 5-1 kaybeden Monaco, 21 maçta 15 puan topladı ve ligde 19. sırada bulunuyor.

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