TFF'den koronavirüs testi pozitif çıkan kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu, yönetici, idari personel veya teknik heyetlerinde kovid-19 testi pozitif çıkan kulüplere geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Haber; AA
TFF'den koronavirüs testi pozitif çıkan kulüplere geçmiş olsun mesajı
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10 Mayıs 2020 00:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet ve personellerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kulüpler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ile camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

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