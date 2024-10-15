TFF: "Görevden alınmıştır"

TFF; Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görevden alındığını ve istifasının istendiğini açıkladı.

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TFF: 'Görevden alınmıştır'
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15 Ekim 2024 17:24
Son güncelleme 15 Ekim 2024 19:04
TFF; Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görevden alındığını ve istifasının istendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir." ifadeleri kullandıldı.

LALE CANDER NE DEMİŞTİ?

Lale Cander yaptığı açıklamada görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Cander "Gördüğüm lüzum üzerine ve işlerimin yoğunluğundan TFF Başkanvekilliği ve icra kurulu görevinden, ayrıca sponsorluk ve pazarlamadan sorumluluk görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak yetkinliklerim çerçevesinde yönetimimize destek olmaya devam edeceğimi bildiririm." ifadelerini kullandı.

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