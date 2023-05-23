Müsabakalarda galibiyet sayısı fazla olan ekip, üst tura çıkacak. Galibiyetlerin eşit olması durumunda takımların birbirlerine attıkları gollere bakılacak. Atılan gollerin aynı olması halinde ise 5'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda kazanan ekip, penaltı atışları sonucunda belli olacak.



Aynı statüye göre oynanacak final turu müsabakaları, normal sezonu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonluğa ulaşacak takım, gelecek sezon UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.



Birinci ve ikinci tur maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde normal sezon tamamlandı.TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 4 haftanın müsabakaları, Giresun Batlama Hüseyin Avni Spor Salonu'nda oynandı.14 maç sonunda 35 puan toplayan İstanbul Şişli, normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükseldi. Sezonu 2. sırada bitiren Bingöl Gençlikspor, 5. basamakta yer alan Diyarbakır Seyrantepe İdman Yurdu ile eşleşti. Normal sezonu 3. sırada bitiren Diyarbakır Alipaşaspor ise 4. olan Sakarya Kuruderespor'un rakibi oldu.Play-off 1. tur müsabakaları, 5-6 Haziran'da yapılacak. Bu karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, ikinci tura yükselecek.