TFF'den Trabzonspor'a ret!

Süper Lig'de Pazartesi 20.00'de oynanacağı açıklanan Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasının saatinin değişmesi için Trabzonspor yönetimi TFF'ye talepte bulundu.
Trabzonspor'un, meteorolojiye göre pazartesi akşamı Sivas'ta hava sıcaklığı -5 dereceleri göstereceğini ve gündüz de kar beklendiğini belirterek maç saatinin değişmesi için istekte bulundu.
TFF'DEN RET
İlk etapta Sivasspor'un da oyuncu sağlığını düşünerek maçın erkene alınmasına sıcak baktığı öğrenilse de Sivasspor'un değişiklik talebini geri çekmesi üzerine TFF, maçın saatini aynı tuttu.
Trabzonspor cephesi, hissedilen sıcaklığın -10'ları bulacağını belirterek 16.00 veya 17.00'de maçın başlamasını istemesine rağmen iki kulüp uzlaşamadığı için TFF saati değiştirmedi. Öte yandan yayıncı kuruluşun da maçın gündüz olmasına sıcak bakmadığı iddia edildi.
Trabzonspor'un, meteorolojiye göre pazartesi akşamı Sivas'ta hava sıcaklığı -5 dereceleri göstereceğini ve gündüz de kar beklendiğini belirterek maç saatinin değişmesi için istekte bulundu.
TFF'DEN RET
İlk etapta Sivasspor'un da oyuncu sağlığını düşünerek maçın erkene alınmasına sıcak baktığı öğrenilse de Sivasspor'un değişiklik talebini geri çekmesi üzerine TFF, maçın saatini aynı tuttu.
Trabzonspor cephesi, hissedilen sıcaklığın -10'ları bulacağını belirterek 16.00 veya 17.00'de maçın başlamasını istemesine rağmen iki kulüp uzlaşamadığı için TFF saati değiştirmedi. Öte yandan yayıncı kuruluşun da maçın gündüz olmasına sıcak bakmadığı iddia edildi.
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