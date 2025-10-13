13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
2-087'
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-090'
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
0-090'

TFF'den Gazze için karar: Tribün gelirleri bağışlanacak!

TFF, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasından elde edilecek tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı.

13 Ekim 2025 20:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den Gazze için karar: Tribün gelirleri bağışlanacak!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaeli'nde oynanacak olan Türkiye - Gürcistan karşılaşması için duyarlı bir karar aldı.

TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağı açıklandı. TFF'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. 

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
