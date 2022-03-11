TFF'den Gaziantep FK'ya ret

Gaziantep FK'nın Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda pazartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi. Kırmızı siyahlılara hava şartlarının olumsuzluğunu meteoroloji verilerine dayanarak bildirdiği TFF'den "Maç saatinde oynanacak" cevabı geldi Giresun'a direkt tarifeli uçağın olmaması sebebiyle gidiş ve dönüşlerde sıkıntı yaşanmaması adına özel uçak ayarlayan kırmızı siyahlılar Giresun başta olmak üzere tüm Karadeniz bölgesindeki yoğun kar yağışı sebebiyle uçuşların problem olacağını göz önünde bulundurarak TFF'ye erteleme isteğinde bulundu. Giresunspor ile de konuyu görüşen ve mutabakata varan kırmızı siyahlılar TFF yetkilileri ile irtibata geçerken tüm girişimleri sonuçsuz kaldı.



ULAŞIM BÜYÜK PROBLEM



TFF'nin Giresunspor'un da ertelemeyi kabul etmesine rağmen Gaziantep FK'nın bir nevi risk alarak Giresun'a gitmesini istemesi adeta bir skandal olayı beraberinde getirirken kırmızı siyahlı kulübün ise bu karar karşısında ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı. Pazar günü özel uçakla Giresun'a gitme planı yapan ve o gün yine hava şartlarını göz önünde bulunduracak olan Gaziantep FK'nın eğer Giresun'da hava durumu ve havaalaanı pistinin inişe uygun olmaması durumunda konuyu tekrar TFF'ye taşıyacağı ve yeniden mecburi olarak bir erteleme talebi yapacağı öğrenildi.



ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI



Hava muhalefeti sebebiyle ülkenin dört bir yanında uçuşlar iptal olurken TFF'nin meteorolojinin yaptığı tahminleri göz önünde bulundurmaması ise büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Yaşanan bu durum Gaziantep FK cephesinde de memnuniyetsiz karşılandı.



STAT ZEMİNİ DE KARLA KAPLI



Yoğun bir şekilde aralıksız yağışın devam ettiği Giresun'da maçın oynanacağı stat kar ile kaplanırken bu yağışların pazartesine kadar devam edecek olması da yine TFF'nin dikkate almadığı bir başka konu oldu.



HABER: ALİ BUDAK





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