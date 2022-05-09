TFF'den derbi hakemi için soruşturma!

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlattı.

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TFF'den derbi hakemi için soruşturma!
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09 Mayıs 2022 14:04
TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kardeşlerin, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

İşte federasyondan yapılan açıklama:

"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." 



 
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