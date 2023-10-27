29 Ekim

TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film

TFF resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılına dair bir kısa film paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 22:42
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa filmi paylaştı.

TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda A Milli Futbol Takımının tarihi başarılarından görüntülere yer verildi.

Video, "#iyikivarsınTürkiye" ve "#29Ekim" etiketleriyle paylaşıldı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery