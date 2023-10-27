TFF'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa filmi paylaştı.
TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda A Milli Futbol Takımının tarihi başarılarından görüntülere yer verildi.
Video, "#iyikivarsınTürkiye" ve "#29Ekim" etiketleriyle paylaşıldı.
TFF'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda A Milli Futbol Takımının tarihi başarılarından görüntülere yer verildi.
Video, "#iyikivarsınTürkiye" ve "#29Ekim" etiketleriyle paylaşıldı.
🇹🇷Türkiye Futbol Federasyonu'nun paylaşımı. https://t.co/206X4t5KPB
— Sporx (@sporx) October 27, 2023