TFF'den 11 Süper Lig takımına sevk!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Corendon Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir, Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe, Hesap.com Antalyaspor, Beşiktaş ve Kocaelispor'un disipline gönderildiği belirtildi.Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksek Yıldırım ile İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Gençlerbirliği'nde forma giyen Franco Tongya ve Sekou Koita'nın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü - Ek-2 - TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu m. 4/2-a maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.Sakaryaspor'un 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynadığı müsabakada aynı anda 7 yabancı oyuncusu sahada yer almıştı.