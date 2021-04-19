TFF, Beşiktaş'ın 2 maç için talebini kabul etti

Süper Lig lideri Beşiktaş, 37 ve 38. haftalarda oynayacağı maçlar için TFF'ye başvuruda bulundu. Beşiktaş'ın bu başvurusu kabul edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, Beşiktaş'ın 2 maç için talebini kabul etti
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19 Nisan 2021 20:55
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kayserispor ve 38. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için TFF'ye bir başvuruda bulundu.

Siyah - beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptı.

TFF, BEŞİKTAŞ'IN TALEBİNİ KABUL ETTİ

23 Nisan Cuma günü oynanacak olan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi [19:00] gününe alındı.

27 Nisan Salı günü oynanacak Rizespor-Beşiktaş karşılaşması 28 Nisan Çarşamba gününe alındı. [19:00]



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