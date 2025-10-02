TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hacıosmanoğlu, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Yerleşkesi'ne geldi.



Hacıosmanoğlu, burada Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüştü, kulübün yatırımlarını yerinde inceledi.



Ziyarette Özkan, Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.



Hacıosmanoğlu'na AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.



