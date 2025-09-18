18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

TFF 1. Lig'de 6. haftanın hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Hafta boyunca 10 karşılaşmada düdük çalacak hakemler arasında Emre Kargın, Furkan Aksuoğlu ve Yunus Dursun gibi isimler öne çıkıyor.

calendar 18 Eylül 2025 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şöyle:
 
19 Eylül Cuma:
 
14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın
 
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu
 
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu
 
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun
 
20 Eylül Cumartesi:
 
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses
 
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt
 
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker
 
21 Eylül Pazar:
 
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
 
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
