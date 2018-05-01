  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Terim'den yönetime: ''Üçü de kalmalı''

Galatasaray'da yaklaşan sezon sonuyla bazı oyuncuların durumu da netleşmeye başladı.

Kaynak: Milliyet
Terim'den yönetime: ''Üçü de kalmalı''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 09:31
Galatasaray, ligde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalarken, bazı futbolcuların durumu da netleşmeye başladı.

Teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi bitecek olan Donk ile beraber, yine Inter'den kiralanan Nagatomo ve Manchester City'den bir yıllığına gelen Jason Denayer'in takımda kalmasını istedi. Bu futbolculara "Gelecek sezon bizimle devam etmenizi istiyoruz" mesajı verildi.

Terim'den önce Donk'un yüzüne bakılmazken, Denayer de istenen performansı bir türlü sergileyemiyordu.

Terim sonrası Donk küllerinden doğup takıma verebileceği şeyleri olduğunu gösterdi. Transferi sonrası pişmanlık uyandıran Hollandalı, bugün takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

Terim yine gençliği, enerjisi ve top kullanmadaki yetenekleri sebebiyle Denayer'i de takımda tutmaya karar verdi. Ancak bunun için İngilizlerle masaya oturulması gerekiyor.

Fatih Hoca, devre arasında gelen Nagatomo'nun da bonservisinin mutlaka alınmasını istedi. Bunun için de çalışmalar başladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için