Terim'den yönetime: ''Üçü de kalmalı''

Galatasaray, ligde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalarken, bazı futbolcuların durumu da netleşmeye başladı.Teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi bitecek olan Donk ile beraber, yine Inter'den kiralanan Nagatomo ve Manchester City'den bir yıllığına gelen Jason Denayer'in takımda kalmasını istedi. Bu futbolculara "Gelecek sezon bizimle devam etmenizi istiyoruz" mesajı verildi.Terim'den önce Donk'un yüzüne bakılmazken, Denayer de istenen performansı bir türlü sergileyemiyordu.Terim sonrası Donk küllerinden doğup takıma verebileceği şeyleri olduğunu gösterdi. Transferi sonrası pişmanlık uyandıran Hollandalı, bugün takımın önemli parçalarından biri haline geldi.Terim yine gençliği, enerjisi ve top kullanmadaki yetenekleri sebebiyle Denayer'i de takımda tutmaya karar verdi. Ancak bunun için İngilizlerle masaya oturulması gerekiyor.Fatih Hoca, devre arasında gelen Nagatomo'nun da bonservisinin mutlaka alınmasını istedi. Bunun için de çalışmalar başladı.