Ted Leonsis, Wizards'ı Virginia'ya taşımayı planlıyor

Washington Wizards ve Washington Capitals'ın sahibi Ted Leonsis'in, NBA ve NHL takımlarını kuzey Virginia'da önerilen yeni bir arena kompleksine taşımaya hazırlandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Ted Leonsis, Wizards'ı Virginia'ya taşımayı planlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 10:53
Washington Wizards ve Washington Capitals'ın sahibi Ted Leonsis'in, NBA ve NHL takımlarını kuzey Virginia'da önerilen yeni bir arena kompleksine taşımaya hazırlandığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Leonsis'in planları hakkında şunları aktardı:

"Monumental Sports ve Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, Wizards ve NHL takımı Capitals için önerilen yeni arena kompleksi ve eğlence bölgesi planlarını açıklamak üzere Çarşamba günü Virginia'da, Virginia Valisi Glenn Youngkin'le bir araya gelmeyi planlıyor."

Wizards ekibi, 1973'ten bu yana Washington'da oynuyor ve bu sezon Washington'daki 50. yılını kutluyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery