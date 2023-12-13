Washington Wizards ve Washington Capitals'ın sahibi Ted Leonsis'in, NBA ve NHL takımlarını kuzey Virginia'da önerilen yeni bir arena kompleksine taşımaya hazırlandığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Leonsis'in planları hakkında şunları aktardı:



"Monumental Sports ve Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, Wizards ve NHL takımı Capitals için önerilen yeni arena kompleksi ve eğlence bölgesi planlarını açıklamak üzere Çarşamba günü Virginia'da, Virginia Valisi Glenn Youngkin'le bir araya gelmeyi planlıyor."



Wizards ekibi, 1973'ten bu yana Washington'da oynuyor ve bu sezon Washington'daki 50. yılını kutluyor.





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