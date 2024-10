TBF'de yeniden Türkoğlu dönemi!

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.



Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan yarıştı.



Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.



Seçimden sonra teşekkür konuşması yapan Hidayet Türkoğlu, "Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık olsak. Çünkü yanlış bilgilerle iletişim kurarak camiamızı bu yönde rahatsız etmemeliyiz. Hep samimi, dürüst ve şeffaf olduk. Hatalarımız mutlaka olmuştur ama her zaman herkese samimi olduk, bir telefon uzakta olduk. Beni ve ekibimi tekrar seçen camiamıza şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



- Yönetim listesi



Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor:



HİDAYET TÜRKOĞLU: 19 Mart 1979 İstanbul doğumlu olan Hidayet Türkoğlu, Bayrampaşa İlköğretim Okulu ve Özel Çavuşoğlu Koleji'nde okudu. Aktif basketbol hayatında Türkiye'de Efes Pilsen forması giyen Türkoğlu, 2000 yılında NBA draftında 1. tur 16. sıradan Sacramento Kings tarafından seçildi. NBA kariyeri boyunca Sacramento Kings (2000-2003), San Antonio Spurs (2003-2004), Orlando Magic (2004-2009 ve 2010-2014), Toronto Raptors (2009-2010), Phoenix Suns (2010) ve LA Clippers (2014-2015) takımlarının kadrolarında yer aldı. Türkoğlu, 2008 yılında Orlando Magic'de sergilediği performans sonrasında NBA'de 'Sezonun En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. 1998-2014 yılları arasında 309 kez milli formayı giyen Türkoğlu, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. Hidayet Türkoğlu; 24 Mart 2014'de A Milli Basketbol Takımı'nı bırakma kararını alırken, 13 Kasım 2015'te de basketbolu bıraktığını açıkladı. Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra, 16 Kasım 2015 - 7 Haziran 2016 tarihlerinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olarak görev yaptı. 26 Ekim 2016'da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi ve 5 yıl süren görevinin ardından, 4 Kasım 2021'de yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan olarak seçildi. Türkoğlu ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Spordan Sorumlu Başdanışmanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Hidayet Türkoğlu, Boşnakça ve İngilizce bilmektedir.



BİLGE DONUK: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim kurulunda yer almaktadır.



HARUN ERDENAY: 27 Mayıs 1968 yılında Ankara'da doğan Harun Erdenay, aktif basketbol kariyerinde 3 kez Türkiye sayı kralı oldu. 189 kez A milli formayı giyen Erdenay; İTÜ, Paşabahçe, Fenerbahçe, Ülkerspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor formaları giydi. A Milli Takım Menajerliği de yapan Erdenay, 30 Mart 2015-26 Ekim 2016 tarihlerinde TBF Başkanlığı yaptı.



HÜSEYİN BEŞOK: 2 Ağustos 1975 İzmir doğumlu olan Hüseyin Beşok, aktif basketbol kariyerinde Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Galatasaray, Türk Telekom, Aliağa Petkim, Beşiktaş, Hacettepe Üniversitesi ve Türk Telekom, Maccabi (İsrail), Sunse Sibenik (Hırvatistan), ASVEL (Fransa), Unics Kazan (Rusya), Le Mans (Fransa) ve Prokom Trefl Sopot (Polonya) formaları giydi. Polonya, İsrail ve Fransa liglerinde şampiyon olan tek Türk oyuncu olma ünvanını elinde bulunduran Hüseyin Beşok, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri oldu. Bir önceki dönemde de TBF Yönetim Kurulu'nda asbaşkan olarak görev yapan Beşok, yine Hidayet Türkoğlu'nun yönetiminde yer aldı.



HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU: Özdoğru, Esas Holding'in gayrimenkul, özel sermaye, girişim sermayesi, sosyal yatırım ve varlık yönetimi dahil bütün iş kollarından sorumlu CEO'sudur ve tümünün yatırım komitelerinde yer almaktadır. Özdoğru ayrıca TÜSİAD Küresel Ekonomik İlişkiler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevini sürdürmektedir.



MEHMET FATİH ÖZTÜRK: İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Mehmet Fatih Öztürk, Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Mehmet Fatih Öztürk; Ankara'da turizm acentesi ve etkinlik hizmetleri veren bir kurumun kurucu ortağı olarak iş hayatını sürdürmektedir. Öztürk, bir önceki dönemde de Türkoğlu'nun yönetiminde asbaşkan olarak yer alıyordu.



MUSTAFA SARIMERMER: 30 Ağustos 1980 yılında İstanbul'da doğan Mustafa Sarımermer lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Sarımermer; el ve makine halısı üretimi yapan firmalar ile inşaat ve gayrimenkul geliştirme yapan şirketlerin yanı sıra alışveriş merkezi yönetimi sektörlerinde de faaliyet gösteren şirketlerinde görev yapmaktadır. 2016-2021 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonunda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sarımermer, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Sarımermer, Türkoğlu'nun bir önceki yönetiminde de yer alıyordu.



RIZA SELİM DEMİR: Eski basketbolcu, Galatasaray'da forma giydi. Demir, tekstil ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteriyor.



SERDAR KARAGÖZ: 24 Mayıs 1981'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu, aynı üniversitede İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. ABD'de New School Üniversitesi'nde Medya Çalışmaları üzerine ikinci yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine 2004 yılında ADAM Stratejik Araştırma Merkezi'nde başladı. 2008'de Turkuvaz Medya Grubu'na katıldı, ardından 2010'da New York Times'ta çalıştı. 2011-2013 yıllarında A Haber'in Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri oldu. Türkiye'ye döndükten sonra Sabah Gazetesi'nde Dış Haberler Müdürü olarak görev aldı ve Daily Sabah Gazetesi'nin kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2018'de TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Karagöz, 2020'de TRT Genel Müdür Yardımcısı oldu. Karagöz, 7 Nisan 2021 tarihinden bu yana Türkiye'nin küresel haber ajansı Anadolu Ajansının Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak kariyerine devam etmektedir. Basketbolun yanı sıra kayak, binicilik ve kürek sporlarıyla ilgilenmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.



TOLGA EGEMEN: Tolga Egemen, Dome Group'ta Üst Düzey Yönetici (CEO) olarak çalışmaktadır. Beymen Group Yönetim Kurulu üyesi olan Tolga Egemen, FIBA (Uluslararası Basketbol Dernekleri Federasyonu) Finans Komitesi Üyesi, Öğretmenler Akademisi Vakfı Başkan Yardımcısı, Darüşşafaka Derneği Danışmanlar Kurulu Üyesi ve SALT (Çağdaş Sanat ve Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi'dir.



YILMAZ ARGÜDEN: Yılmaz Argüden Türk yönetim danışmanlığı şirketi ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50'yi aşkın şirketin yönetim kurullarında görev alan Argüden, Adnan Kahveci'nin daveti ile önce Özelleştirme Programı'nın sorumluluğunu yürüttü, daha sonra ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı. UN Global Compact Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilen Argüden, Yönetim Kurulunda görev aldı. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçildi. Argüden bir önceki dönemde de Türkoğlu'nun yönetim listesinde yer alıyordu.



Hidayet Türkoğlu'nun yönetim kurulu yedek listesinde ise Emre Ballı, Gülşah Akkaya, Onur Atakay, Efe Oğuz, Bahar Çağlar Ökten, Ahmet Arif Turhan, İrfan Coşkun, Kerem Tunçeri, Alper Arıkoğlu ve Ali Türkmen yer aldı.



Yönetim kurulu yedek listesinde yer alan Ahmet Arif Turhan, bu görevi kabul etmediğini divana dilekçeyle sundu. Divan kurulu ise istifanın yönetim kuruluna verilmesi gerektiğini Turhan'a iletti.