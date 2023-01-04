Taylan Antalyalı, Galatasaray'a röveşata ile attı

Ankaragücü, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, Başkent ekibini öne geçiren golü Galatasaray'dan kiralanan Taylan Antalyalı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı, Galatasaray'a röveşata ile attı
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04 Ocak 2023 20:14
Galatasaray'dan sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı, 17. haftada eski takımının ağlarını sarstı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, Taylan Antalyalı 7. dakikada ceza sahasına gönderilen topta yaptığı röveşata vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Taylan'ın golünde asisti yapan isim ise yine Galatasaray'dan Ankaragücü'ne giden Emre Kılınç oldu.

27 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından sevinmedi.

Ankaragücü, Taylan'ın golüyle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti.

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