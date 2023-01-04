Taylan Antalyalı, Galatasaray'a röveşata ile attı

Galatasaray'dan sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı, 17. haftada eski takımının ağlarını sarstı.



Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelirken, Taylan Antalyalı 7. dakikada ceza sahasına gönderilen topta yaptığı röveşata vuruşu ile topu ağlara gönderdi.



Taylan'ın golünde asisti yapan isim ise yine Galatasaray'dan Ankaragücü'ne giden Emre Kılınç oldu.



27 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından sevinmedi.



Ankaragücü, Taylan'ın golüyle Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçti.





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