Taner Taşkın'dan istifa açıklaması

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 3-1 kaybettikleri Bandırmaspor maçının ardından maça çok iyi başladıklarını ve golü de bulduklarını dile getirdi.



İlk yarı iyi oynadıklarını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:



"İlk yarı takım olarak doğru işler yaptık. İkinci devre oyunda daha etkili olmak için ilk devre rüzgarı bilerek karşımıza aldık. İlk yarının sonuna kadar düşündüklerimizi sahaya yansıttık. Verilmemesi gereken bir korner atışından gol yedik ve içeri moralsiz girdik. İkinci yarı rüzgarla beraber iyi işler yaparız diye düşündük fakat oyundaki bazı oyunculardan ve oyuna soktuğum oyunculardan istediğim verimi alamadım. Geçen yıl geldiğimiz Sakaryaspor'u 9. sıradan alarak çok güzel işler yaptık. Bu maç öncesinde iki maç beraberliğimiz vardı, bunun baş sorumlusu benim.



Sakaryaspor taraftarı ikinci yarı oynadığımız kötü futbolu hak etmiyor. Bu yüzden dönüşte başkanla konuşacağım, gereken neyse kendi adıma yapacağım. İstifa etmem gerekiyorsa edeceğim. İkinci yarıdaki oyunumuzdan sonra bende enerji kaybı oldu, inancımı biraz zedeledi. Bununla ilgili de bir karar alacağız. Başkanımı ve yönetimi çok seviyorum, Sakaryaspor'da çalışmak benim için bir şeref ama bu şekilde bir oyun beni son derece rahatsız etti. Yakında bir karar alacağız, yönetim kabul eder etmez bilmiyorum ama benim şu anki duygularım bunlar."



