Tammy Abraham, Roma'yı finale taşıdı!

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile Brendan Rodgers'ın yönettiği Leicester City karşılaştı.



1-1 biten ilk maçın rövanşında, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi Roma'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi ekibin tek golü 11. dakikada İngiliz forvet Tammy Abraham'dan geldi. Yıldız oyuncu bu gol ile beraber bu sezon Konferans Ligi'nde 9, toplamda ise 25 gole ulaştı.



Bu sonuçla beraber Jose Mourinho'nun ekibi Roma, adını 25 Mayıs'ta Arnavutluk'ta oynanacak finale yazdıran taraf oldu.



Konuk ekip Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Roma, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tire şehrinde oynanacak finalde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.





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