Tahsin Tam: 'Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak'

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak elenen Bursaspor'un teknik direktörü Tahsin Tam, galibiyetten mutlu olduklarını söyledi
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, genç oyuncuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
Antalyaspor'u tebrik eden Tam, "Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak. Genç oyuncularımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'a değer katacak yeni yıldızları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Tam, Bursaspor taraftarına Antalya'daki desteği için teşekkür etti.