30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Tahsin Tam: "Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak"

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Bursaspor'da teknik direktör Tahsin Tam maçın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak elenen Bursaspor'un teknik direktörü Tahsin Tam, galibiyetten mutlu olduklarını söyledi
 
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, genç oyuncuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
 
Antalyaspor'u tebrik eden Tam, "Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak. Genç oyuncularımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'a değer katacak yeni yıldızları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
 
Tam, Bursaspor taraftarına Antalya'daki desteği için teşekkür etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
