Tahir Karapınar: "Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tahir Karapınar: 'Yediğimiz goller, Fenerbahçe'ye yakışmıyor'
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16 Haziran 2020 23:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yedikleri gollerin yakışmadığını söyleyen Karapınar, "Maça çok iyi hazırlanmıştık, planlarımızı yapmıştık. Bu sezonun kaybedilmemesi adına önemli bir maçtı. Yine bir Trabzonspor maçında basit gol yedik. Takım bunu toparlamak için çok mücadele etti. Bizim yediğimiz goller, üst seviye takıma yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç'ün tepkisiyle ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Deniz Türüç soyunma odasında özür diledi. Yanlış yapmış olabiliriz ama biz böyle düşündük. Onu hoş görebiliyoruz, sıkıntı yok." dedi.

Fenerbahçe'nin yapılanmaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Tahir Karapınar, "Fenerbahçe'nin çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacı var. Oyuncuların bu kadar büyük bir camiada oynadıklarının farkına varması lazım. Trabzonspor'u tebrik ederiz. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



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