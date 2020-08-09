Süper Lig'in eski yıldızları artık kulübede!

90'lı yılların başarılı futbolcuları, 21 takımla yeni döneme başlayacak ligimizde artık antrenör olarak öne çıkıyor. Özellikle zirve yarışında Erol Bulut, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Eddie Newton gibi isimler dikkat çekiyor.Süper Lig'de 2020-21 sezonu yepyeni bir döneme 'merhaba' diyecek. 21 takımlı yeni dönemde teknik heyetlerde de ciddi bir değişim yaşanıyor.Son yıllarda başlayan bu değişim yeni sezonda tam anlamıyla ligimize yansıyacak. 90'lı yılların başarılı futbolcuları artık teknik direktörlük koltuğuna geçti.Bilhassa zirve yarışındaki takımların kulübesinde bir dönem birlikte futbol oynayan jenerasyon yer alacak. Fenerbahçe 45 yaşındaki Erol Bulut'la yola çıkarken, Beşiktaş'ta 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Trabzonspor'da 48 yaşındaki Eddie Newton ve Başakşehir'in 46 yaşındaki şampiyon hocası Okan Buruk ön plana çıkıyor.Ayrıca diğer kulüplerde de benzer bir değişim göze çarpıyor. Ç.Rizespor'da göreve başlayan 44 yaşındaki Stjepan Tomas, ligin yeni ekibi Hatayspor'da 43 yaşındaki Ömer Erdoğan, Antalyaspor'da çıkış yakalayan 44 yaşındaki Tamer Tuna, Göztepe'de 43 yaşındaki İlhan Palut, Gençlerbirliği ilk hocalık deneyimini yaşayacak 40 yaşındaki Mert Nobre, Karagümrük'te başarılı olan 38 yaşındaki Şenol Can, Kayserispor'un 46 yaşındaki yeni hocası Bayram Bektaş ve Alanyaspor'da 40 yaşındaki Çağdaş Atan dikkat çekiyor.Ayrıca BB Erzurum'u Süper Lig'e çıkaran 53 yaşındaki Mehmet Özdilek, Konyaspor'la sezon sonunu başarıyla tamamlayan 51 yaşındaki Bülent Korkmaz ve Gaziantep'le iyi bir dönem geçiren 50 yaşındaki Marius Sumudica görev yapıyor.Geçen sezon Kasımpaşa'da başarı yakalayan 51 yaşındaki Fuat Çapa da yeni dönemde Ankaragücü'nde olacak.2020-21 sezonunda Süper Lig'de 21 takım arasında en yaşlı teknik direktör Fatih Terim olacak. Galatasaray'ın efsaneleşen ismi Terim, lig başladığında 68 yaşına girecek. Öte yandan ligde 8 şampiyonluk kazanan Terim, en başarılı isim. Ligin diğer tecrübeli isimleri Yeni Malatyaspor'un 61 yaşındaki hocası Hikmet Karaman ve Sivasspor'da başarı yakalayan 58 yaşındaki Rıza Çalımbay.