Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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08 Haziran 2020 14:27
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasına 5 gün kala şampiyonluk oranları güncellendi.

Trabzonspor'un 2.65'lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları ise 2.90'dan 3.00'e çıkarıldı.

Süper Lig'in 4. sırasında bulunan Sivasspor'un oranı ise 13.00'ten 12.00'ye düşürüldü.

Beşiktaş'ın 35.00, Fenerbahçe'nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor'un oranı ise 150.00'den 200.00'e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu.

"İLK 2'DE BİTİRİR" ORANLARI

"İlk 2'de bitirir" oranları da belli oldu. İşte oranlar...

1.35 Trabzonspor
1.45 Galatasaray
1.45 Başakşehir
18.00 Beşiktaş
75.00 Fenerbahçe
100.00 Alanyaspor
3000.00 Göztepe

MAÇ MAÇ 27. HAFTANIN İDDAA ORANLARI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları da duyuruldu.

İşte maç maç oranlar...

Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 Kayserispor

Göztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 Trabzonspor

Başakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 Alanyaspor

Beşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 Konyaspor

Gaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 Ankaragücü

Rizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 Galatasaray

Sivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor

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