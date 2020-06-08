"İLK 2'DE BİTİRİR" ORANLARI

MAÇ MAÇ 27. HAFTANIN İDDAA ORANLARI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasına 5 gün kala şampiyonluk oranları güncellendi.Trabzonspor'un 2.65'lik oranı değişmedi ve favori olmayı sürdürdü. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları ise 2.90'dan 3.00'e çıkarıldı.Süper Lig'in 4. sırasında bulunan Sivasspor'un oranı ise 13.00'ten 12.00'ye düşürüldü.Beşiktaş'ın 35.00, Fenerbahçe'nin 150.00 olan oranları değişmedi. Alanyaspor'un oranı ise 150.00'den 200.00'e yükseltildi. Oran verilen son takım ise 5000.00 ile Göztepe oldu."İlk 2'de bitirir" oranları da belli oldu. İşte oranlar...1.35 Trabzonspor1.45 Galatasaray1.45 Başakşehir18.00 Beşiktaş75.00 Fenerbahçe100.00 Alanyaspor3000.00 GöztepeKoronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından devam edecek olan Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları da duyuruldu.Fenerbahçe 1.22 - 4.50 - 6.75 KayserisporGöztepe 2.90 - 3.10 - 1.90 TrabzonsporBaşakşehir 1.70 - 3.15 - 3.35 AlanyasporBeşiktaş 1.35 - 3.75 - 5.20 AntalyasporYeni Malatyaspor 1.95 - 3.15 - 2.70 KasımpaşaGençlerbirliği 2.15 - 2.80 - 2.60 KonyasporGaziantep 1.75 - 3.15 - 3.20 AnkaragücüRizespor 3.90 - 3.30 - 1.55 GalatasaraySivasspor 1.38 - 3.50 - 5.10 Denizlispor