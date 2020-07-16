Süper Lig'de 7 takım 'küme düşme olmasın' dedi

Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor'un ardından Kasımpaşa da Kulüpler Birliği'ne başvurarak bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.



Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de, Kulüpler Birliği ile bu konuda bir görüşme yaptıklarını ve önümüzdeki sezonun 21 takımla devam etmesini istediklerini dile getirdi.



Mert ayıca, Süper Lig'deki 7 takımın bu yönde bir talebinin olduğunu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da kendilerine "küme düşme olmaması" için destek verdiğini ifade etti.



