Süper Lig'de hakemler için dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de 2024-2025 futbol sezonunda sahada görev yapacak 25 hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlendi.



Yeni listede yer alan 14 hakem, Avrupa ve dünyadaki organizasyonların hiçbirinde görev almadı. Açıklanan listede yer alan 11 hakem yurt dışında 151 maçta görev aldı. Halil Umut Meler; 78, Arda Kardeşler; 28, Atilla Karaoğlan; 18, Ümit Öztürk; 7, Zorbay Küçük; 5, Bahattin Şimşek; 5, Kadir Sağlam; 3, Ömer Faruk Turtay; 3, Abdullah Buğra Taşkınsoy; 2, Burak Şeker ile Mehmet Türkmen 1'er müsabakada düdük çaldı.



EN TECRÜBELİ İSİM HALİL UMUT MELER



TFF tarafından açıklanan hakem listesinde yer alan Halil Umut Meler, en tecrübeli isim olarak dikkatleri çekiyor. Meler, yurt dışı organizasyonlarında 78 maç, toplamda ise 276 karşılaşma ile en tecrübeli hakem olarak listede birinci sırada yer alıyor. Meler, ayrıca bu zamana kadar en çok kart gösteren hakem unvanının da sahibi. Tecrübeli isim görev aldığı mücadelelerde 1272 sarı, 76 kez kırmızı kart gösterdi.



En yaşlı hakem Volkan Bayarslan (46), en genç hakem olarak ise Oğuzhan Çakır (26) listede bulunuyor.



GÖREV YAPACAK 25 HAKEMİN KARİYERİ



-Oğuzhan Çakır, 26 yaşında (Balıkesir Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde ilk olarak 2020-2021 sezonunda görev aldı. Uluslararası maçlarda hiç görev almayan Çakır'ın kariyerinde, 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 30 kez 1.Lig maçı bulunuyor. Toplam 39 maçta görev alan Oğuzhan Çakır, 134 sarı ve 5 kez de kırmızı kart çıkardı.



-Ömer Faruk Turtay 28 yaşında (Antalya Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2020-2021 sezonunda görev almaya başladı. Turtay'ın kariyerinde, 1 FİFA U21 hazırlık, 1 FİFA U18 hazırlık, 1 FİFA U17 hazırlık, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 27 kez 1. Lig maçı var. Toplam 39 maça çıkan Ömer Faruk Turtay, 128 sarı ve 7 defa kırmızı kartına başvurdu.



-Alper Akarsu 29 yaşında (Ankara Bölgesi Hakemi)



Üst liglerde 2021-2022 sezonunda maç yönetmeye başladı. Türkiye ligleri dışında görev almayan Akarsu'nun kariyerinde, 3 Süper Lig, 29 1. Lig ve 5 Türkiye Kupası maçı bulunuyor. Toplam 37 karşılaşma yöneten Alper Akarsu, 165 sarı ve 7 defa kırmızı kartına başvurdu.



-Emre Kargın 30 yaşında (İzmir Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 sezonunda görev almaya başladı. Uluslararası maçlarda hiç görev yapmayan Kargın'ın kariyerinde 9 Süper Lig, 44 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası maçı yönetti. Toplam 62 maça çıkan Emre Kargın, 242 sarı kart ve 21 kez de kırmızı kart gösterdi.



-Zorbay Küçük 31 yaşında (Adana Bölgesi)



Üst liglerde 2017-2018 sezonunda maç yönetmeye başladı. Küçük'ün kariyerinde 2 FİFA Dostluk, 1 FİFA U21 hazırlık, 1 FİFA U18 hazırlık, 1 Avrupa Konferans Ligi eleme, 83 Süper Lig, 25 1.Lig ve 9 Türkiye kupası maçı var. Toplam 122 maça çıkan Zorbay Küçük bu karşılaşmalarda, 557 sarı ve 32 kez kırmızı kart gösterdi.



-Abdullah Buğra Taşkınsoy 32 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 sezonunda düdük çalmaya başlayan Taşkınsoy'un kariyerinde, 1 FİFA U21 hazırlık, 1 FİFA U18 hazırlık, 3 Süper Lig, 39 1.Lig ve 6 Türkiye Kupası maçı bulunuyor. Toplam 50 maçta görev alan Abdullah Buğra Taşkınsoy, 195 sarı ve 14 kırmızı kart gösterdi.



-Cihan Aydın 32 yaşında (Bursa Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2010 sezonunda ilk defa düdük çaldı. Cihan'ın kariyerinde, 29 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası ve 47 1. Lig karşılaşması var. Yurt dışında hiç görev almayan Cihan Aydın, düdük çaldığı toplam 85 maçta 302 sarı ve 10 kırmızı kart gösterdi.



-Mehmet Türkmen 32 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2021-2022 sezonunda düdük çalmaya başladı. Türkmen'in kariyerinde, 1 FİFA U21 Hazırlık, 3 Süper Lig, 23 1.Lig ve 5 Türkiye Kupası maçı var. Toplam 32 maçta görev yapan Mehmet Türkmen, 104 sarı ve 5 kırmızı kart gösterdi.



-Burak Şeker 33 yaşında (Antalya Bölgesi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda görev almaya başladı. Şeker'in kariyerinde 1 FİFA U18 hazırlık, 33 Süper Lig, 57 kez 1. Lig ve 16 Türkiye Kupası maçlarına çıktı. Toplam 106 maçta görev alan Burak Şeker, 404 sarı ve 16 kez kırmızı kartına başvurdu.



-Direnç Tonusluoğlu 33 yaşında (İzmir Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 sezonunda ilk defa görev aldı. Uluslararası tecrübesi bulunmayan Tosunluoğlu'un kariyerinde, 19 Süper Lig, 46 kez 1. Lig ve 10 Türkiye Kupası maçı var. Toplamda 75 maçta görev alan Direnç Tosunluoğlu, 261 sarı kart ve 11 kez de kırmızı kart gösterdi.



-Burak Pakkan 35 yaşında (Ankara Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 sezonunda maçlara çıkmaya başladı. Uluslararası tecrübesi olmayan Pakkan'ın kariyerinde, 18 Süper Lig, 36 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası maçı var. Toplam 63 maç yöneten Burak Pakkan bu karşılaşmalarda, 300 sarı ve 15 kırmızı kart gösterdi.



-Muhammet Ali Metoğlu 35 yaşında (Rize Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 yıllarında maç yönetmeye başladı. Yurt dışında maçı olmayan Metoğlu'nun kariyerinde 4 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası ve 25 1.Lig maçı bulunuyor. Muhammet Ali Metoğlu yönettiği 37 maçta, 140 sarı ve 9 kez kırmızı kart gösterdi.



-Ali Şansalan 36 yaşında (Çanakkale Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda görev almaya başladı. Uluslararası tecrübesi bulunmayan Şansalan'ın kariyerinde, 99 Süper Lig, 20 Türkiye Kupası ve 27 kez 1. Lig maçı bulunuyor. 146 maçta görev alan Ali Şansalan, yönettiği maçlarda 639 sarı ve 38 kez kırmızı kart gösterdi.



-Arda Kardeşler 36 yaşında (Bursa Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde ilk olarak 2015-2016 sezonunda görev aldı. Kardeşler'in kariyerinde, 7 FİFA dostluk, 2 EURO elemeleri, 1 EURO kadınlar dostluk, 2 EURO U21 eleme, 4 EURO U19 eleme, 2 EURO U17 eleme, 1 FİFA dostluk kulüpleri, 2 Şampiyonlar ligi, 5 Avrupa Konferans ligi, 2 Euro gençlik ligi, 131 Süper Lig, 26 Türkiye Kupası ve 1.Lig'de ise 28 maça çıktı. Yurt içi ve yurt dışında 212 maçta görev alan Arda Kardeşler bu karşılaşmalarda, 657 sarı ve 27 kırmızı kart gösterdi.



-Bahattin Şimşek 36 yaşında (Aydın Bölgesi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda görev almaya başladı. Şimşek'in kariyerinde 1 FİFA dostluk, 2 EURO U17 elemeleri, 1 Avrupa Konferans ligi elemeleri, 1 Erovnuli Ligi, 64 Süper Lig, 24 Türkiye Kupası ve 39 kez 1. Lig karşılaşması bulunuyor. Toplam 132 karşılaşmada görev alan Bahattin Şimşek, 436 sarı ve 29 kez kırmızı kart gösterdi.



-Çağdaş Altay 37 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda görev almaya başladı. Altay'ın kariyerinde, 24 Süper Lig, 33 1.Lig ve 12 Türkiye Kupası maçı var. Yurt dışında hiç maç yönetmeyen Çağdaş Altay, 69 maçta 263 sarı ve 19 kez kırmızı kart gösterdi.



-Atilla Karaoğlan 38 yaşında (Sakarya Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda maç yönetmeye başladı. Karaoğlan'ın kariyerinde, 1 FİFA dostluk, 1 FİFA kadınlar, 2 EURO U21 eleme, 2 EURO U19 eleme, 3 FİFA U17 dünya kupası, 1 Avrupa U17, 1 Şampiyonlar Ligi eleme, 2 Avrupa Ligi, 3 Avrupa Konferans Ligi eleme, 84 Süper Lig, 25 1. Lig, 14 Türkiye Kupası ve 2 EURO Gençlik Ligi maçlarına çıktı. Toplam 144 maçta düdük çalan Atilla Karaoğlan, 676 sarı ve 32 kez kırmızı kart gösterdi.



-Halil Umut Meler 38 yaşında (İzmir Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2014-2015 sezonunda görev almaya başladı. Türk hakemleri içerisinde uluslararası tecrübesi en üst sevide olan Meler'in kariyerinde, 3 FİFA dünya kupası eleme, 3 FİFA Hazırlık,3 EURO 2024 Finalleri, 3 EURO Elemeleri, 2 Milletler Ligi A, 1 Milletler Ligi B, 2 Milletler Ligi D, 2 EURO U21 Avrupa, 3 EURO U21 Elemeleri, 3 FİFA U20 Dünya kupası, 1 FİFA U19 hazırlık, 2 FİFA U18 Hazırlık, 4 U17 Avrupa, 4 EURO Eleme, 10 Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi Eleme, 13 Avrupa Ligi, 8 Avrupa Ligi Eleme, 3 Avrupa Konferans Ligi, 1 Avrupa Konferans Ligi Elemeleri, 171 Süper Lig, 14 1. Lig, 11 Türkiye Kupası. 2 Süper Kupa, 1 Suudi Pro Ligi ve 5 Avrupa gençlik ligi karşılaşması var. Toplam 276 maça çıkan Halil Umut Meler, Bin 272 sarı kart ve 76 kırmızı kart gösterdi.



-Tugay Kaan Numanoğlu 38 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda görev almaya başladı. Numanoğlu'nun kariyerinde 63 Süper Lig, 34 1.Lig ve 13 Türkiye Kupası maçı var. Yurt dışında hiç görev almayan Tugay Kaan Numanoğlu, düdük çaldığı 110 karşılaşmada 462 sarı ve 24 kez kırmızı kart gösterdi.



Murat Erdoğan 38 yaşında (Antalya Bölgesi)



Üst Liglerde ilk kez 2015-2016 sezonunda görev aldı. Uluslararası maça çıkmayan Erdoğan'ın kariyerinde, Süper Lig 19, 1. Lig 54 ve 12 Türkiye Kupası karşılaşması bulunuyor. Toplam 85 maç yöneten Murat Erdoğan bu karşılaşmalarda 336 sarı ve 18 kez de kırmızı kart gösterdi.



-Mert Güzenge 39 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde maç yönetmeye 2016-2017 yıllarında başladı. Güzenge'in kariyerinde, 34 Süper Lig, 46 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası karşılaşması var. Uluslararası maça çıkmayan Mert Güzenge, düdük çaldığı 89 maçta 374 sarı ve 15 kırmızı kart gösterdi.



-Turgut Dorman 39 yaşında (Eskişehir Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2018-2019 yıllarında düdük çalmaya başlayan Doman'ın kariyerinde, 25 Süper Lig, 45 1.Lig ve 10 Türkiye Kupası maçına çıktı. Uluslararası maçlarda hiç görev almayan Turgut Dorman, toplam 80 karşılaşmada 190 sarı ve 15 kez kırmızı kart gösterdi.



-Kadir Sağlam 40 yaşında (Ankara Bölgesi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonunda maç almaya başladı. Sağlam'ın kariyerinde, 2 FİFA dostluk, 1 Avrupa Konferans ligi eleme, 39 Süper Lig, 59 defa 1. Lig ve 15 Türkiye Kupası maçı bulunuyor. Toplam 116 maça çıkan Kadir Sağlam, 460 sarı ve 24 kez de kırmızı kart gösterdi.



-Ümit Öztürk 41 yaşında (Denizli Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2015-2016 sezonlarında düdük çalmaya başlayan Öztürk'ün kariyerinde 1 EURO U21 eleme, 4 EURO U17 eleme, 1 EURO gençlik ligi, 1 Avrupa Ligi eleme, 140 Süper Lig, 20 Türkiye Kupası ve 33 1. Lig maçı bulunuyor. Toplam 200 maça çıkan Ümit Öztürk, 941 sarı ve 71 kez de kırmızı kart gösterdi.



-Volkan Bayarslan 46 yaşında (İstanbul Bölgesi Hakemi)



Üst Liglerde 2011-2012 sezonunda görev aldı. Bayarslan'ın kariyerinde 99 Süper Lig, 83 1. Lig ve 25 Türkiye Kupası yönetti. Uluslararası maçlarda hiç görev almayan Volkan Bayarslan, 207 maçta 683 sarı, 34 kez de kırmızı kart gösterdi.





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