Süper Lig'de Bernd Schuster sürprizi

Nestor El Maestro ile yollarını ayırmayı planlayan Göztepe'de gündeme gelen son isim Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de Bernd Schuster sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2021 13:30
Göztepe, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği Nestor El Maestro'dan da umduğunu bulamadı. İzmir ekibinde hoca arayışları başladı.

Nestor'la yapılacak olan görüşmede yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken yeniden gündeme gelen Tamer Tuna'ya ise Başkan Sepil'in sıcak bakmadığı vurgulandı.

SCHUSTER ÖNERİLDİ

Ege temsilcisi tercihini yine bir yabancı hocadan yana kullanmak isteyecek. Yönetime önerilen adaylar arasında bir dönem Beşiktaş 'ı da çalıştıran efsane teknik adam Bernd Schuster'in de olduğu kaydedildi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.