Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu. İşte bu hafta düdük çalacak hakemler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı!
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14 Eylül 2022 14:33
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İstanbulspor - Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalarken, Trabzonspor - Gaziantep FK maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesini ise Hüseyin Göçek yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK

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