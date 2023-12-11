Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası kadroda radikal bir karara imza attı.
Siyah-beyazlılar, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler şu şekilde; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Jean Onana, performansıyla dikkat çekiyor.
SÜPER LİG'DE 12 DAKİKA
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4.04 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.
Jean Onana'nın Beşiktaş'ta Süper Lig maçları şu şekilde:
Fatih Karagümrük: 1 dakika
Pendikspor: 1 dakika
Gaziantep FK: 9 dakika
Başakşehir: 1 dakika
AVRUPA PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.
Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şu şekilde:
Beşiktaş-Tirana: 28 dakika
Tirana - Beşiktaş: 10 dakika
Neftçi Bakü-Beşiktaş 27 dakika
Beşiktaş-Neftçi: 45 dakika
Beşiktaş-Lugano 9 dakika
Bodo-Beşiktaş: 61 dakika
Siyah-beyazlılar, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler şu şekilde; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Jean Onana, performansıyla dikkat çekiyor.
SÜPER LİG'DE 12 DAKİKA
Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4.04 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.
Jean Onana'nın Beşiktaş'ta Süper Lig maçları şu şekilde:
Fatih Karagümrük: 1 dakika
Pendikspor: 1 dakika
Gaziantep FK: 9 dakika
Başakşehir: 1 dakika
AVRUPA PERFORMANSI
23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.
Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şu şekilde:
Beşiktaş-Tirana: 28 dakika
Tirana - Beşiktaş: 10 dakika
Neftçi Bakü-Beşiktaş 27 dakika
Beşiktaş-Neftçi: 45 dakika
Beşiktaş-Lugano 9 dakika
Bodo-Beşiktaş: 61 dakika
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