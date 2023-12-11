Süper Lig'de 12 dakikayla kadro dışı: Jean Onana

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncu arasında yer alan Jean Onana, performansıyla dikkat çekiyor. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlılarda Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Süper Lig'de 12 dakikayla kadro dışı: Jean Onana
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 14:35
Son güncelleme 11 Aralık 2023 14:40
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası kadroda radikal bir karara imza attı.

Siyah-beyazlılar, "performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle" 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimler şu şekilde; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan Jean Onana, performansıyla dikkat çekiyor.

SÜPER LİG'DE 12 DAKİKA

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lens'ten 4.04 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika şans bulabildi.

Jean Onana'nın Beşiktaş'ta Süper Lig maçları şu şekilde:

Fatih Karagümrük: 1 dakika
Pendikspor: 1 dakika
Gaziantep FK: 9 dakika
Başakşehir: 1 dakika

AVRUPA PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynadığı 6 maçta şans buldu. Onana, Avrupa maçlarıyla birlikte Beşiktaş'ta toplam 192 dakika oynadı.

Onana'nın Avrupa maçlarında aldığı dakikalar ise şu şekilde:

Beşiktaş-Tirana: 28 dakika
Tirana - Beşiktaş: 10 dakika
Neftçi Bakü-Beşiktaş 27 dakika
Beşiktaş-Neftçi: 45 dakika
Beşiktaş-Lugano 9 dakika
Bodo-Beşiktaş: 61 dakika

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery