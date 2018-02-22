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Süper Lig alev alıyor! İşte Derbinin günü ve saati

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Cuma günü yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig heyecanı, Galatasaray Bursaspor ile başlayacak, Pazar akşamı Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşmasıyla heyecan zirve yapacak. İşte Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının maçları ve detayları.

Kaynak: AA
Süper Lig alev alıyor! İşte Derbinin günü ve saati
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22 Şubat 2018 10:54
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Atiker Konyaspor da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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