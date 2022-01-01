Suns'ın hedefi, Eric Gordon!

Phoenix Suns'ın, Houston Rockets'ın tecrübeli şutörü Eric Gordon'ı takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Suns'ın NBA Finalleri'ne dönüş yolunda Gordon'ı kadrosuna katmayı düşündüğünü belirtti.



Phoenix'in, 2021 NBA Finalleri'nin 1. maçında ön çapraz bağını kopardıktan sonra tüm sezonu kaçırması beklenen Dario Saric'in 8.5 milyon dolarlık sözleşmesini takas görüşmelerine dahil ettiği ve bunu, rotasyonunu geliştirmenin üretim kaybı olmayan bir yolu olarak gördüğü söylendi.



Rockets'ın Gordon karşılığında bir ilk tur draft hakkı aradığı belirtilmişti. 33 yaşındaki oyuncunun adı, aynı zamanda Cleveland Cavaliers ve New Orleans Pelicans ile de geçmişti.



