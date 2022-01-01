Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Suns'ın hedefi, Eric Gordon!

Phoenix Suns'ın, Houston Rockets'ın tecrübeli şutörü Eric Gordon'ı takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın, Houston Rockets'ın tecrübeli şutörü Eric Gordon'ı takas etmekle ilgilendiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jake Fischer, Suns'ın NBA Finalleri'ne dönüş yolunda Gordon'ı kadrosuna katmayı düşündüğünü belirtti.

Phoenix'in, 2021 NBA Finalleri'nin 1. maçında ön çapraz bağını kopardıktan sonra tüm sezonu kaçırması beklenen Dario Saric'in 8.5 milyon dolarlık sözleşmesini takas görüşmelerine dahil ettiği ve bunu, rotasyonunu geliştirmenin üretim kaybı olmayan bir yolu olarak gördüğü söylendi.

Rockets'ın Gordon karşılığında bir ilk tur draft hakkı aradığı belirtilmişti. 33 yaşındaki oyuncunun adı, aynı zamanda Cleveland Cavaliers ve New Orleans Pelicans ile de geçmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal