Sumudica'dan Ozan Tufan'a; "Çok iyi takımsınız"

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçeli futbolcuları teselli etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Sumudica'dan Ozan Tufan'a; 'Çok iyi takımsınız'
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20 Aralık 2020 20:11
Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte soluğu Fenerbahçeli oyuncuların yanında aldı.

Tisserand, Serdar Aziz ve Ozan Tufan ile ayak üzeri konuştuğu gözlenen Sumudica'nın özellikle Ozan ile bir süre sohbet ettiği gözlendi. Sumudica'nın tecrübeli oyuncu Ozan Tufan'a; " Çok iyi bir takımsınız. Bu takım daha iyi sonuçlar alacağından şüphem yok. Şu an ligdeki konumuzda çok iyi. Üzülmeyin. Ben sizin daha iyi yerlerde olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

HABER: Ali BUDAK









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