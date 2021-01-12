Sumudica'dan ilk sözler: 'İhanete uğramış gibi hissetim'

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica'da ülkesinde Gaziantep'te yaşadığı ayrılık ile ilgili konuştu.



Yaptığı açıklamaların yanlış yorumlandığını, yanlış anlaşıldığını ve sadece bir şaka olduğunu ifade eden Sumudica; "Suudi Arabistan'a gitmek istemiyorum. Avrupa'da kalmak istedim, Sivasspor maçı öncesi akşamı bir görüşme gerçekleştirdik yönetimle. Bir noktada büyük para sorunları olduğu söylendi. Devam edebileceğimiz söylendi ama indirim yapmam gerekiyordu. Kalktım artık konuşmak istemiyorum dedim, maça odaklanmak istiyorum dedim." ifadelerini kullandı.



Sumudica'nın açıklamaları şu şekilde;



İHANETE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM



İhanete uğramış hissettim. Başkan benimle konuşmaya geldi ve görüşmeden sonra içlerinden biri odama geldi ve bana küçük bir artış yapacaklarını söyledi. Onlara aynı fikirde olmadığımı ve sözleşmemi tamamlamak istediğimi söyledim. Kontratı iki saat içinde yapmak istediklerini söylediler, ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim.



KULÜPTE YÜKSEK ÜCRET ALACAĞIM SÖYLENİYORDU



Sivasspo ile oynanan maçta eksiklerden dolayı dezavantajlıydık ve bizi üst sıralardan indirmek istediklerini hissettik. Kulüpten bazı kişiler daha fazla para kazandığımı duyuran söylentiler vardı. Bu gerçek değildi. Durum bu değil dedim, ihanete uğramış gibi hissettim.



GAZİANTEP FK'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM



Gaziantep kulübüne çok şey borçluyum, bana iyi koşullar sundu. Maçtan sonra doğruyu söyledim, o şakayı tekrarladım. Şakayla, eşimden kulübe vermek için biraz para isteyeceğimi söyledim. Gaziantep kentinden Başkandan özür dilerim, büyüyen bir şakaydı.



O AN GÜCENMİŞ HİSSETTİM



Birçok koç buraya gelmek ister ama o anda gücenmiş hissettim. Bana şakadan rahatsız olduğunu söylediler. Kimseden merhamet istemiyorum. Ben çelişkili bir adamım ama kendimi bu şekilde motive ediyorum. Şakanın tuzsuz olduğunu bilmiyordum. Şehir gücendi ve şimdi onları anlıyorum.



19 OYUNCU BANA MESAJ GÖNDERDİ



Takımdaki oyuncular bana mesajlar gönderdi. 19 oyuncu bana yazdı, (Neden ayrıldığını anlamıyorum) şeklinde mesajlarda geldi. Everton için oynayan Kevin Mirallas bana yazdı. Bana birlikte çalıştıkları en iyi koç olduğumu söylediler. Türkiye'de yılın teknik direktörü seçildim ve takıma gönül rahatlığı vermek istedim. Oyuncular bana kalır mıyım diye sordu.



DAHA FAZLASINI BAŞARMALARINI İSTİYORUM



Bir şaka yüzünden artık benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Geride bir şey bırakıyorum ve onların Șumudică ile yaptıklarından daha fazlasını başarmalarını istiyorum. En iyi koça sahip olduklarını söylediler, ama bu açıklama yüzünden devam edemeyiz. Avrupa kupalarına ulaşabileceğimi düşünüyorum



