Sultanlar Ligi'nde dev maç: Fenerbahçe - VakıfBank

Sultanlar Ligi'nin 20. haftası dev bir maça sahne olacak.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız ve tabii'den yayınlanacak.
Oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet alan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. VakıfBank ise 47 puanla haftaya 3. sırada girdi.
Ligin 20. haftasında Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız ve tabii'den yayınlanacak.
Oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet alan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. VakıfBank ise 47 puanla haftaya 3. sırada girdi.