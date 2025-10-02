Stuttgart, Fenerbahçe öncesi deplasmanda kayıp!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Stuttgart, Basel'e konuk oldu.
St. Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı.
Basel'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Albian Ajeti ile 84 dakikada Moritz Broschinski kaydetti.
36. dakikada Stuttgart'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Ermedin Demirovic, penaltıdan atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 3 puanda kaldı. Basel puanını 3'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Stuttgart, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel, Lyon deplasmanına gidecek.
St. Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı.
Basel'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Albian Ajeti ile 84 dakikada Moritz Broschinski kaydetti.
36. dakikada Stuttgart'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Ermedin Demirovic, penaltıdan atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Stuttgart, 3 puanda kaldı. Basel puanını 3'e yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Stuttgart, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel, Lyon deplasmanına gidecek.