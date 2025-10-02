02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Stuttgart, Fenerbahçe öncesi deplasmanda kayıp!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart, deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu.

Stuttgart, Fenerbahçe öncesi deplasmanda kayıp!
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Stuttgart, Basel'e konuk oldu.

St. Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı.

Basel'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Albian Ajeti ile 84 dakikada Moritz Broschinski kaydetti.

36. dakikada Stuttgart'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Ermedin Demirovic, penaltıdan atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, 3 puanda kaldı. Basel puanını 3'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Stuttgart, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel, Lyon deplasmanına gidecek.
