Stoilov: 'Bunun üzerine çalışmalıyız'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.



Stoilov, "Gerçekten muhteşem bir ilk yarı oynadık. Minimum bir gol daha bulmamız gerekiyordu. 3-4 fırsattan yararlanamadık. İkinci yarıyla birlikte iki oyuncumuzun bireysel hatalardan dolayı asist gibi oldu onlara, oradan golü buldular. Ondan sonra Fenerbahçe gibi kaliteli bir takım, oyunun kontrolünü alıyor. Arka arkaya iki gol daha yedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Oyunun hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Mücadele ve kalitemizi gösterme anlamında iyi bir maçtı ama istediğimiz sonucu maalesef alamadık." dedi.



Göztepe'nin iç saha ve deplasmanlardaki performans farkı sorulan Stoilov, "Bence performans anlamında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Genç ve yeni bir takım olmamızla ilgili olabileceğini düşünüyorum aradaki farkın. Biraz daha öz güvenli olmamız gerekiyor deplasmanlarda. Bence iyi yoldayız. Evimizde ve deplasmanlarda aynı seviyeye gelmemiz için önümüzde çok fazla zaman yok." sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda konsantrasyon kaybıyla peş peşe goller yediklerini söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, izleyenler için ilgi çekici bir karşılaşma olduğunu belirtti.



Takımının maçın başından itibaren kalitesini gösterdiğini söyleyen Stoilov, "İlk yarı, bizim deplasmanda oynadığımız en iyi ilk yarıydı ama bizim burada ikinci golü, hatta üçüncü golü bulmamız gerekiyordu. Bunun için fırsatlar da yakaladık. İkinci yarının başlamasıyla yaptığımız hatanın ardından golü yedik. Bu da konsantrasyon kaybına sebep oldu. Ardından ikinci ve üçüncü golü yedik. Fenerbahçe gibi takımlara karşı konsantrasyonu kaybetmemelisiniz. Oyunun devamında baskı kurmak istedik, sonrasında bir gol bulduk ama devamını getiremedik. Fakat bugün oyun anlamında iyiydik. İyi bir takımımız var, genç oyuncularımız var. Sürekli oyunu geliştirme anlamında çalışmalarımıza devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.



Hem Göztepe'nin hem de Fenerbahçe'nin oyuna 3'lü savunmayla başladığına dikkati çeken Stoilov, "Biz her sisteme karşı antrenmanlarımızı yapıyoruz. Rakibimiz beklediğimiz sistemle sahaya çıktı, çok iyi karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Ben bu sistemi tercih ediyorum. Defansta 3'e 3 oynuyorsunuz ve bu da bize avantaj getiriyor." ifadelerini kullandı.



"BİZE BAŞARI GETİRİYOR"



Ligde aldıkları başarılı sonuçlara karşın topa az sahip olduklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoilov, takımının topa sahip olmasını seven bir teknik adam olduğunu vurguladı.



Buna karşın oyun sistemlerinin futbolculara bağlı olduğunun altını çizen Stoilov, şöyle konuştu:



"Şu anda bize başarıyı getiren bir sistem var. Bizim önceliğimiz iyi sonuçlar almak, iyi oyunla ligde kalmak. Şu anda direkt öne doğru oynuyoruz ve bu bize başarı getiriyor. Bununla ilgili değişim düşünmüyoruz. Ben her türlü sisteme açık bir hocayım. Bu tarz sistemler üzerine çalışmak ve değişiklikler oluşturmak kısa zamanda olmuyor, zaman alan bir durum. Geçen sene geldiğimde takım bu sistemle oynuyordu ve değişiklik yapmadım. Siz hangi sistemde oynarsanız oynayın, taraftarları mutlu kılacak sonuçlar almanız gerekiyor."



Takımın iç sahada çok puan topladığını ancak deplasmanda çok fazla puan alamadığını dile getiren Bulgar teknik adam, şunları söyledi:



"İç sahada neredeyse bütün puanları topladık diyebilirim. Bizim oyun tarzımızı 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. İlk yarıyla ikinci yarı arasında büyük bir fark vardı. Ben de hoca olarak bunun çalışmasını yapacağım. Ama biz kendi futbol tarzını lige empoze etmeye çalışan yeni bir takımız. Hem evde hem de deplasmanda aynı futbol tarzını, sürekli baskı yapan, hücum oynayan futbol tarzını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymak için belki zamana ihtiyacımız var. Deplasmanlarda da kötü oynamıyoruz. Özellikle bugünkü gibi çok iyi maçlarımız var. Tüm bu problemleri ortadan kaldırmanın tek yolu çalışmak. Bundan başka çıkış yolu görmüyorum."



Son olarak Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerle ilgili konuşan Stoilov, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Ben her zaman güzel zamanlar geçirdiğim yerlere yeniden gelmekten mutluluk duyarım. Bugün de tekrar buraya geldiğim için ve dolu tribünleri gördüğüm için mutluyum. Ama şu anda Göztepe'deyim ve işim tamamen takımıma odaklanmak. Fenerbahçe'de çok büyük yıldızlarla birlikte oynadım. Onlar sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin efsane oyuncularıydı."