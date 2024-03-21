Stjepan Tomas'ın şampiyonluk favorisi!

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giymiş, aynı zamanda da teknik adamlık kariyerine de ülkemizde başlamış bir isim olan Stjepan Tomas, Fanatik'e konuştu.
'TEKNİK ADAMLIK DAHA ZOR'
Futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak yoluna devam ediyorsunuz. Sizce ikisi arasındaki farklar nedir? Futbolculuk mu, teknik adamlık mı daha zor?
Futbolculukta kendinizi düşünüyorsunuz. Teknik direktörlükte kendi ekibiniz var 30 farklı karakter ile çalışıyorsunuz. Teknik direktörlük her anlamda daha zor.
'BÜYÜK TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADIM'
Ekibinizin üst düzey çalışmalar yaptığını ve farklı çalışma metodlarınız olduğunu biliyoruz. Bunların örneklerini çalıştırdığınız takımları Avrupa'ya taşıyarak gördük. Özellikle Sheriff ve Osijek'te yaptıklarınız muazzamdı. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Futbolcuyken büyük teknik adamlarla çalışma fırsatı yakaladım. Hem Hırvatistan'da hem İtalya'da hem Türkiye'de. Daum, Gerets, Hagi, Kurban Berdyev gibi… İtalya'da 3 tane iyi hocayla çalıştım herkesten bir şey yakalamaya ve öğrenmeye çalıştım. İngiltere'de Sarri, İtalya'da De Zerbi'nin yanına gittim. Takip ettiğim bütün teknik direktörlerle görüştüm ve onlardan fikir aldım. Böylece kendi oyun planımı, kendi oyun mentalitemi oluşturdum.
'TUDOR VE DE ZERBİ ARASI'
De Zerbi ve Igor Tudor çok yakın arkadaşız. Tudor farklı sistemde çalışıyor, Üçlü, agresif ve baskılı futbol oynatıyor. De Zerbi ise tam tersi oyun kurmayı seviyor. Çünkü futbolda her şey var; baskı da var, birinci bölgede, ikinci bölgede beklemek var, top sendeyken otomatizmi de var. Tudor ve De Zerbi arası ilham alıyorum diyebilirim.
'RAPAIC HEMEN GİT DEDİ'
İlk olarak Türkiye maceran da Fenerbahçe ile başladı. Bu süreç nasıl gelişti? Transferinde en büyük rol oynayan etkenler nelerdi?
İtalya'nın Como takımında oynarken bir teklif gelmişti Fenerbahçe'den. Eski Hırvat oyuncu Milan Rapaic'i aradım ve sordum. Dediği ilk cümlesi hemen ilk uçakla 'İstanbul'a git' oldu. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir takım ve büyük camia. Hemen araştırmalarımı yaptım ve İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu görünce, Fenerbahçe'de oynamaya karar verdim.
'DAUM İLE SORUN YAŞAMIŞTIM'
Ülkemizde iki büyük takımda forma giyen ender isimlerdensin. Önce Fenerbahçe ve sonrasında da Galatasaray. Bu kararı nasıl aldın? Transferin nasıl gelişti?
Fenerbahçe'de oynarken saha içinde karakterimi koyuyordum. İyi performans göstermiştim ve şampiyon olmuştuk. Ardından Daum ile sorunlar yaşadığım biliniyordu. Bundan dolayı da Galatasaray'a gittiğimde çok fazla tepki almadım. Sonuçta iyi performans göstermiş ve şampiyon olmuştuk ama sorunlar yaşıyorduk. Bu da kamuoyu tarafından dile getirilince herkes kararıma saygı duydu.
'ÇOK BÜYÜK FARK YOK'
Fenerbahçe ve Galatasaray camialarını karşılaştırırsan ikisi arasındaki en büyük fark nedir?
Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın büyük camialar olduğunu dünyada herkes biliyordu. En büyük derbilerden biri olduğunu biliyoruz. İki camia arasında da çok fark göremedim açıkçası bundan dolayı. Aziz Yıldırım başkan olarak görevdeydi o sezon ve şampiyon olduk. Sonra Galatasaray'a gittim orada da şampiyon olduk kupayı kazandık. Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da başarılı oldum. Bazı sezonlarda biliyoruz iki takım da şampiyon olamıyor ama ben kendi senemde iki takımda da oynarken şampiyon oldum. Ben çok büyük fark göremedim camialar açısından bundan dolayı.
'OKAN BURUK'UN BAŞARILI OLACAĞINI BİLİYORDUM'
Öncelikle Okan Buruk'tan başlamak istiyorum. Yardımcısı olarak görev yaptın. Okan Buruk hakkında neler söylemek istersin?
Okan Buruk benim için özel bir arkadaş diyebilirim. Okan Buruk ile Elazığspor'da beraberken çok başarılı bir teknik adam olacak diye söylemiştim. Elazığ'da, Sivas'ta, Antep'te de göstermişti bunu performansıyla. Akhisar'da ve Başakşehir'de şampiyon olduk ve bunları hep beraber yaşadık. Başakşehir'den sonra Okan hoca ile yollarımız ayrıldı. Ama Okan Buruk benim için hep özel biri. Okan Buruk, 24 saat futbolu yaşayan biri. İtalya'ya gitti, Avrupa tecrübesi var, hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta güzel şeyler yaşadı, teknik direktörlüğünün yanı sıra futbolculuk dönemlerinde de başarılı oldu.
Galatasaray döneminde sen, Song ve Mondgragon'la birlikte iyi bir uyum yakalamıştınız. Fenerbahçe'de de aynı uyumu Volkan ve Luciano ile yakaladınız. Bu uyumu sağlayan etkenler sence neydi?
Fenerbahçe'de oynadığım dönemde kalede Volkan Demirel vardı. Ben ve Luciano farklı tip oyuncuyduk. Luciano ofansif olarak iyiydi kornerlerde çok gol atıyordu ve ayakları iyiydi. Ben ise defansif bölgeyi kapatıp agresifliğimle iyi bir defans tandemi oluşturmuştuk. Galatasaray'da ise kalede Mondragon defansta da Song vardı. Song benimle aynı tip özellikleri olan bir stoperdi. Çabuk ve agresifliğimizle iyi anlaşıyorduk. 3 sene beraber oynadık. Şampiyonluk yaşadık hem saha da hem de dışarıda birlikteydik.
ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ
Sizce bu sezon Süper Lig'de şampiyon hangi takım olur? Kimi favori olarak görüyorsun?
Bu sezon iki takım arasında geçiyor şampiyonluk yarışı. Galatasaray son maçlarda çok kolay kazanıp bol gol atıyor. Fenerbahçe ise son maçlarda zor kazanıp, zor gol atıyor. Önemli olan hangi takım az hata yaparsa o ipi göğüsleyecek. Belki de Galatasaray'ın sahasında oynanacak maçtan önce yarış kopabilir. Şu anda daha az hata yapabilecek takım olarak ise Galatasaray görünüyor.
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR VE EN İYİ 11'İ
Süper Lig'de birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör sence hangisiydi?
Hagi, Gerets, Daum diyebilirim.
Son olarak birlikte oynadığın bir ilk 11 kurmanı istesek kimleri alırdın?
Kalede Mondragon ya da Volkan olurdu. Sağ bek Stanic. Stoper ikilisi Luciano – Song olur. Sol bek de Robert Jarni. Orta saha Luka Modric – Okan Buruk olur. Sağ kanada Hasan Şaş, sol kanada Ribery'yi koyabiliriz. Forvetler ise Luca Toni ile Pierre van Hooijdonk.
'TEKNİK ADAMLIK DAHA ZOR'
Futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak yoluna devam ediyorsunuz. Sizce ikisi arasındaki farklar nedir? Futbolculuk mu, teknik adamlık mı daha zor?
Futbolculukta kendinizi düşünüyorsunuz. Teknik direktörlükte kendi ekibiniz var 30 farklı karakter ile çalışıyorsunuz. Teknik direktörlük her anlamda daha zor.
'BÜYÜK TEKNİK ADAMLARLA ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADIM'
Ekibinizin üst düzey çalışmalar yaptığını ve farklı çalışma metodlarınız olduğunu biliyoruz. Bunların örneklerini çalıştırdığınız takımları Avrupa'ya taşıyarak gördük. Özellikle Sheriff ve Osijek'te yaptıklarınız muazzamdı. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz?
Futbolcuyken büyük teknik adamlarla çalışma fırsatı yakaladım. Hem Hırvatistan'da hem İtalya'da hem Türkiye'de. Daum, Gerets, Hagi, Kurban Berdyev gibi… İtalya'da 3 tane iyi hocayla çalıştım herkesten bir şey yakalamaya ve öğrenmeye çalıştım. İngiltere'de Sarri, İtalya'da De Zerbi'nin yanına gittim. Takip ettiğim bütün teknik direktörlerle görüştüm ve onlardan fikir aldım. Böylece kendi oyun planımı, kendi oyun mentalitemi oluşturdum.
'TUDOR VE DE ZERBİ ARASI'
De Zerbi ve Igor Tudor çok yakın arkadaşız. Tudor farklı sistemde çalışıyor, Üçlü, agresif ve baskılı futbol oynatıyor. De Zerbi ise tam tersi oyun kurmayı seviyor. Çünkü futbolda her şey var; baskı da var, birinci bölgede, ikinci bölgede beklemek var, top sendeyken otomatizmi de var. Tudor ve De Zerbi arası ilham alıyorum diyebilirim.
'RAPAIC HEMEN GİT DEDİ'
İlk olarak Türkiye maceran da Fenerbahçe ile başladı. Bu süreç nasıl gelişti? Transferinde en büyük rol oynayan etkenler nelerdi?
İtalya'nın Como takımında oynarken bir teklif gelmişti Fenerbahçe'den. Eski Hırvat oyuncu Milan Rapaic'i aradım ve sordum. Dediği ilk cümlesi hemen ilk uçakla 'İstanbul'a git' oldu. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir takım ve büyük camia. Hemen araştırmalarımı yaptım ve İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu görünce, Fenerbahçe'de oynamaya karar verdim.
'DAUM İLE SORUN YAŞAMIŞTIM'
Ülkemizde iki büyük takımda forma giyen ender isimlerdensin. Önce Fenerbahçe ve sonrasında da Galatasaray. Bu kararı nasıl aldın? Transferin nasıl gelişti?
Fenerbahçe'de oynarken saha içinde karakterimi koyuyordum. İyi performans göstermiştim ve şampiyon olmuştuk. Ardından Daum ile sorunlar yaşadığım biliniyordu. Bundan dolayı da Galatasaray'a gittiğimde çok fazla tepki almadım. Sonuçta iyi performans göstermiş ve şampiyon olmuştuk ama sorunlar yaşıyorduk. Bu da kamuoyu tarafından dile getirilince herkes kararıma saygı duydu.
'ÇOK BÜYÜK FARK YOK'
Fenerbahçe ve Galatasaray camialarını karşılaştırırsan ikisi arasındaki en büyük fark nedir?
Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın büyük camialar olduğunu dünyada herkes biliyordu. En büyük derbilerden biri olduğunu biliyoruz. İki camia arasında da çok fark göremedim açıkçası bundan dolayı. Aziz Yıldırım başkan olarak görevdeydi o sezon ve şampiyon olduk. Sonra Galatasaray'a gittim orada da şampiyon olduk kupayı kazandık. Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da başarılı oldum. Bazı sezonlarda biliyoruz iki takım da şampiyon olamıyor ama ben kendi senemde iki takımda da oynarken şampiyon oldum. Ben çok büyük fark göremedim camialar açısından bundan dolayı.
'OKAN BURUK'UN BAŞARILI OLACAĞINI BİLİYORDUM'
Öncelikle Okan Buruk'tan başlamak istiyorum. Yardımcısı olarak görev yaptın. Okan Buruk hakkında neler söylemek istersin?
Okan Buruk benim için özel bir arkadaş diyebilirim. Okan Buruk ile Elazığspor'da beraberken çok başarılı bir teknik adam olacak diye söylemiştim. Elazığ'da, Sivas'ta, Antep'te de göstermişti bunu performansıyla. Akhisar'da ve Başakşehir'de şampiyon olduk ve bunları hep beraber yaşadık. Başakşehir'den sonra Okan hoca ile yollarımız ayrıldı. Ama Okan Buruk benim için hep özel biri. Okan Buruk, 24 saat futbolu yaşayan biri. İtalya'ya gitti, Avrupa tecrübesi var, hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta güzel şeyler yaşadı, teknik direktörlüğünün yanı sıra futbolculuk dönemlerinde de başarılı oldu.
Galatasaray döneminde sen, Song ve Mondgragon'la birlikte iyi bir uyum yakalamıştınız. Fenerbahçe'de de aynı uyumu Volkan ve Luciano ile yakaladınız. Bu uyumu sağlayan etkenler sence neydi?
Fenerbahçe'de oynadığım dönemde kalede Volkan Demirel vardı. Ben ve Luciano farklı tip oyuncuyduk. Luciano ofansif olarak iyiydi kornerlerde çok gol atıyordu ve ayakları iyiydi. Ben ise defansif bölgeyi kapatıp agresifliğimle iyi bir defans tandemi oluşturmuştuk. Galatasaray'da ise kalede Mondragon defansta da Song vardı. Song benimle aynı tip özellikleri olan bir stoperdi. Çabuk ve agresifliğimizle iyi anlaşıyorduk. 3 sene beraber oynadık. Şampiyonluk yaşadık hem saha da hem de dışarıda birlikteydik.
ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ
Sizce bu sezon Süper Lig'de şampiyon hangi takım olur? Kimi favori olarak görüyorsun?
Bu sezon iki takım arasında geçiyor şampiyonluk yarışı. Galatasaray son maçlarda çok kolay kazanıp bol gol atıyor. Fenerbahçe ise son maçlarda zor kazanıp, zor gol atıyor. Önemli olan hangi takım az hata yaparsa o ipi göğüsleyecek. Belki de Galatasaray'ın sahasında oynanacak maçtan önce yarış kopabilir. Şu anda daha az hata yapabilecek takım olarak ise Galatasaray görünüyor.
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR VE EN İYİ 11'İ
Süper Lig'de birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör sence hangisiydi?
Hagi, Gerets, Daum diyebilirim.
Son olarak birlikte oynadığın bir ilk 11 kurmanı istesek kimleri alırdın?
Kalede Mondragon ya da Volkan olurdu. Sağ bek Stanic. Stoper ikilisi Luciano – Song olur. Sol bek de Robert Jarni. Orta saha Luka Modric – Okan Buruk olur. Sağ kanada Hasan Şaş, sol kanada Ribery'yi koyabiliriz. Forvetler ise Luca Toni ile Pierre van Hooijdonk.
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