Stefano Napoleoni Ümraniyespor'da

Ümraniyespor, Göztepe'den ayrılan Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA
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Stefano Napoleoni Ümraniyespor'da
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07 Eylül 2021 18:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.


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