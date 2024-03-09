Stefano Denswil'den Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trabzonspor'da Stefano Denswil, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Stefano Denswil Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ihtiyacımız olan 3 puandı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın bizim ve taraftarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bu maçta 3 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça iyi bir moralle gitmek istiyorduk." dedi.
Maç ile ilgili başarılı oyuncu, "İlk yarı iyi oynadık ama istediğimiz golleri atamadık. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.
KAPTANLIK AÇIKLAMASI
Visca'nın kaptanlı pazubendini kendisine vermesiyle ilgili Stefano Denswil, "Bu takıma kaptanlık yapabilmek benim adıma çok büyük bir gurur. 3 yıldır buradayım ve tecrübeliyim. Kimin kaptan olduğu önemli değil. Önemli olan sahada 11 kaptan olmanız. Bu benim için gururlu bir durumdu." şeklinde konuştu.
Stefano Denswil Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün ihtiyacımız olan 3 puandı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın bizim ve taraftarımız için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Bu maçta 3 puanla ayrıldık. Önümüzdeki maça iyi bir moralle gitmek istiyorduk." dedi.
Maç ile ilgili başarılı oyuncu, "İlk yarı iyi oynadık ama istediğimiz golleri atamadık. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Bizim adımıza çok iyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.
KAPTANLIK AÇIKLAMASI
Visca'nın kaptanlı pazubendini kendisine vermesiyle ilgili Stefano Denswil, "Bu takıma kaptanlık yapabilmek benim adıma çok büyük bir gurur. 3 yıldır buradayım ve tecrübeliyim. Kimin kaptan olduğu önemli değil. Önemli olan sahada 11 kaptan olmanız. Bu benim için gururlu bir durumdu." şeklinde konuştu.
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