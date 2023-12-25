Stanimir Stoilov: ''Oyuncularımla ciddi konuşacağım''

1'inci Lig'de ilk devrenin son haftasında Bodrum Futbol Kulübü'ne deplasmanda 3-0 mağlup olan Göztepe, sert fren yaptı.

Bu maça kadar Tuzlaspor, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'u yenerek Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk yenilgisini aldı. Önemli rakiplerinden 2'nci sıradaki Kocaelispor'un Sakaryaspor'a yenildiği haftayı puansız kapatan Göztepe, devre arasına Süper Lig hattında ilk 2'de girme fırsatını da tepti. İlk yarıyı 32 puan ve averajla 3'üncü sırada noktalayan Göz-Göz, gözünü transferlere çevirdi.

İlk mağlubiyet üzüntüsünü yaşayan Stanimir Stoilov maçı kazanacak motivasyona sahip olamadıklarını belirtti. Bodrum FK'nın karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Takımımız motivasyon ve hırsa sahip değildi. Bence 5-1 kazandığımız Eyüpspor maçını gereğinden fazla kutladık. Oyuncularımı bu konuda uyardım. Bodrum'a bu şekilde gelirsek, maçın tehlikeli olabileceğini anlattım. Bu durumu yeterince sert şekilde açıklayamamışım. Belki de bu bizim hatamız oldu" dedi.

Süper Lig'e yükselmek için her maçı kazanmaları gerektiğini belirten 56 yaşındaki teknik adam, "Her maç yüksek motivasyona, karaktere ve güce sahip olmamız gerekiyor. Ancak bu durum Bodrum FK maçında yoktu. Bu yüzden de maçı kaybettik. Çok fazla bireysel hata vardı. Bu durum maçın çözülmesine neden oldu. Penaltı dahil diğer hatalarımızla maçı kaybettik. Antrenmanlara başladığımızda oyuncularımla ciddi bir konuşma yapacağım. Çünkü Bodrummaçın gösterdiğimiz yüz Göztepe'nin gerçek yüzü değildi" yorumunu yaptı.