Stanimir Stoilov'dan Romulo cevabı!

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktör Stanimir Stoilov, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik diyebiliriz ama aynı zamanda da birçok noktada istediğimiz futbolu bazı bölümlerde sahaya yansıtamadığımız için bu sonuç gerçekleşti." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, maçta istedikleri hırslı, dinamik ve agrasif futbolu ilk yarıda gösteremediklerini söyledi.



Duran top da yapmamaları gereken bir hata yaptıklarını aktaran Stoilov, "Rakip bunu değerlendirdi. İkinci yarıda kendi futbolumuza sahada kavuştuk diyebiliriz. Arzuladığımız o hırslı, agresif baskılı futbola kavuştuk. Bununla beraber de birçok fırsat yakaladık ama maalesef bunları gole çeviremedik. Belki de bugün bu anlamda günümüzde değildik diyebiliriz." dedi.



"BUGÜN KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"



Her maçta yüksek ritimle istedikleri futbolu sahaya yansıtmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:



"Bugün kaybetmeyi hak etmedik diyebiliriz ama aynı zamanda da birçok noktada istediğimiz futbolu bazı bölümlerde sahaya yansıtamadığımız için bu sonuç gerçekleşti. Futbol maalesef böyle. Tabii ki ikinci yarıda özellikle gol aradığımız zamanlarda o gollerden birini yapalisek belki çok farklı bir yere gidebilirdi maç, dönebilirdi. Bizim kesinlikle gerçekçi olmamız gerekiyor. Her zaman belirttiğim gibi çok genç ve ligde yeni bir takımız. O yüzden oyuncularımızın sürekli geliştirmeye çalıştığımız futbola odaklanması gerekiyor. Sürekli bireysel ve takım anlamında çalışması ve gelişmesi gerekiyor."



"ROMULO, ÇÖZMEM GEREKİYOR"



Romulo'nun ikinci yarının başında oyundan alınmasıyla ilgili de konuşan Stoilov, "İkinci yarıda tam sahaya çıkmadan önce Romulo arka adalesinde bir ağrısı olduğunu söyledi ve bu yüzden biz bir değişiklik yaptık. Bence son 10 günde aslında baktığım zaman Romulo'nun biraz sakatlığın biraz da mental anlamda olduğunu düşünüyorum. Benim bunu çözmem gerekiyor. Son günlerde herkes Romulo'dan bahsediyor, onunla ilgili bir şeyler diyor. O yüzden onun bunlardan biraz etkilendiğini düşünüyorum. Bunu çözmemiz gerekiyor ama arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. O yüzden biz bu değişikliği yaptık." diye konuştu.



