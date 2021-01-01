Spurs ekibi Aldridge'i serbest bıraktı, radarda Heat var!

San Antonio Spurs'ün LaMarcus Aldridge'in kontratını ödeyip kendisini serbest bıraktığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Miami Heat'in, Aldridge ile anlaşmak için ön sıralarda yer almasının beklendiğini kaydetti ve Aldridge'in kararını vermeden önce birden fazla ekiple görüşmelerde bulunacağını açıkladı.



Aldridge, Spurs ile altıncı sezonunda oynadığı 21 maçta yalnızca 13.7 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamış, çaylak sezonundan bu yana maç başına en az sayı ürettiği dönemi geride bırakmıştı.



Aldridge ve Spurs, bu ayın başlarında karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaşmışlardı. 35 yaşındaki oyuncu, iki yıllığı 50 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunda bulunuyor ve 24 milyon dolar kazanıyor.



