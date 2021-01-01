Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Spurs ekibi Aldridge'i serbest bıraktı, radarda Heat var!

San Antonio Spurs'ün LaMarcus Aldridge'in kontratını ödeyip kendisini serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs'ün LaMarcus Aldridge'in kontratını ödeyip kendisini serbest bıraktığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Miami Heat'in, Aldridge ile anlaşmak için ön sıralarda yer almasının beklendiğini kaydetti ve Aldridge'in kararını vermeden önce birden fazla ekiple görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Aldridge, Spurs ile altıncı sezonunda oynadığı 21 maçta yalnızca 13.7 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamış, çaylak sezonundan bu yana maç başına en az sayı ürettiği dönemi geride bırakmıştı.

Aldridge ve Spurs, bu ayın başlarında karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaşmışlardı. 35 yaşındaki oyuncu, iki yıllığı 50 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonunda bulunuyor ve 24 milyon dolar kazanıyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal