Spurs, Austin Reaves'i 2026 yazı için yakından takipte

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, gelecek yaz büyük bir kontrat imzalayabilir ve San Antonio Spurs, bu süreçte oyuncuyu şimdiden radarına almış durumda.

Spurs, Austin Reaves'i 2026 yazı için yakından takipte
Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, gelecek yaz büyük bir kontrat imzalayabilir ve San Antonio Spurs, bu süreçte oyuncuyu şimdiden radarına almış durumda.

Anthony Irwin'in haberine göre, Reaves'in sezon sonunda oyuncu opsiyonunu reddederek serbest oyuncu piyasasına çıkması ve yıllık 30 ila 35 milyon dolar değerinde bir kontrat talep etmesi bekleniyor:

"Büyük olasılıkla Reaves, bu sezonun ardından oyuncu opsiyonunu reddedecek ve yıllık 30 ila 35 milyon dolar değerinde bir kontrat talep edecek. Reaves mevcut kontratından çıktığında, sınırsız serbest oyuncu statüsünde olacak ve birçok takımın ilgisini çekecek. Lig kaynakları, San Antonio Spurs ve başka takımların Reaves'in serbest oyuncu durumunu yakından takip ettiğini belirtiyor."


Lakers, Reaves'e önümüzdeki iki sezon için toplam yaklaşık 14 milyon dolar ödeme yapacak. Bu kontrat, 2026-27 sezonu için 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu da içeriyor. Sezon boyunca uzatma görüşmelerinin yapılması muhtemel olsa da, Reaves'in kontratından çıkıp serbest piyasada şansını denemesi bekleniyor.

27 yaşındaki Reaves, Luka Doncic ve LeBron James'in yanında Lakers'ın çekirdek oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Sadece dört yıl içinde Los Angeles'ta neredeyse All-Star seviyesine yükseldi.

Geçen sezon kariyerinin en iyi yılını geçiren Reaves, 46.0% saha içi isabet oranıyla 20.2 sayı, 4.5 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları yakaladı.

