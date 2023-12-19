Portekiz Ligi'nin 14. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Viktor Gyökeres ve 60. dakikada Pedro Gonçalves kaydetti.
Konuk ekip Porto'da tecrübeli stoper Pepe, 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Sporting Lizbon 34 puana yükselirken, Porto 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting Lizbon deplasmanda Portimonense'ye konuk olurken, Porto evinde Chaves'i ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- (34) Sporting
2- (33) Benfica
3- (31) Porto
4- (29) Braga
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Viktor Gyökeres ve 60. dakikada Pedro Gonçalves kaydetti.
Konuk ekip Porto'da tecrübeli stoper Pepe, 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Sporting Lizbon 34 puana yükselirken, Porto 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting Lizbon deplasmanda Portimonense'ye konuk olurken, Porto evinde Chaves'i ağırlayacak.
PUAN DURUMU
1- (34) Sporting
2- (33) Benfica
3- (31) Porto
4- (29) Braga
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU