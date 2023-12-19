Sporting Lizbon, Porto'yu yıktı ve zirveyi bırakmadı

Portekiz Ligi'nin 14. haftasında Sporting Lizbon evinde Porto'yu 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting Lizbon, Porto'yu yıktı ve zirveyi bırakmadı
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19 Aralık 2023 01:28
Portekiz Ligi'nin 14. haftasında Ruben Amorim'in ekibi Sporting Lizbon ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sporting Lizbon 2-0 kazanırken goller; 11. dakikada Viktor Gyökeres ve 60. dakikada Pedro Gonçalves kaydetti.

Konuk ekip Porto'da tecrübeli stoper Pepe, 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte liderliğini sürdüren Sporting Lizbon 34 puana yükselirken, Porto 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sporting Lizbon deplasmanda Portimonense'ye konuk olurken, Porto evinde Chaves'i ağırlayacak.

PUAN DURUMU

1- (34) Sporting
2- (33) Benfica
3- (31) Porto
4- (29) Braga

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