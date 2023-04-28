Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı
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28 Nisan 2023 16:54
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

28 Nisan Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor: Suat Arslanboğa

29 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Hüseyin Göçek

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay: Ali Yılmaz

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: Ali Palabıyık

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ümit Öztürk

 
 
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