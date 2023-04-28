Spor Toto 1. Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor: Suat Arslanboğa
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Hüseyin Göçek
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay: Ali Yılmaz
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: Ali Palabıyık
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ümit Öztürk
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
28 Nisan Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor: Suat Arslanboğa
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Hüseyin Göçek
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay: Ali Yılmaz
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor: Ali Palabıyık
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ümit Öztürk
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