Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 35 20 7 8 60 35 25 67 2.MKE ANKARAGÜCÜ 35 20 7 8 54 30 24 67 3.İSTANBULSPOR 35 17 8 10 57 40 17 59 4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 34 18 4 12 52 32 20 58 5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 35 16 10 9 55 40 15 58 6.EYÜPSPOR 35 14 12 9 53 44 9 54 7.TUZLASPOR 35 13 10 12 43 40 3 49 8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 36 14 7 15 45 44 1 49 9.YILPORT SAMSUNSPOR 35 12 12 11 50 44 6 48 10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 35 13 9 13 44 45 -1 48 11.GENÇLERBİRLİĞİ 35 14 6 15 42 50 -8 48 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 35 13 8 14 40 43 -3 47 13.ALTAŞ DENİZLİSPOR 35 13 7 15 42 50 -8 46 14.ADANASPOR 35 12 9 14 39 40 -1 45 15.ALTINORDU 35 14 3 18 44 60 -16 45 16.BURSASPOR 34 11 8 15 40 49 -9 41 17.KOCAELİSPOR 35 11 8 16 36 48 -12 41 18.NASADOGE MENEMENSPOR 35 8 14 13 42 56 -14 38 19.BALIKESİRSPOR 35 3 3 29 26 74 -48 12

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0Altınordu-Balıkesirspor: 2-1Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)