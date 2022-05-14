Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.
Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.
Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0
Altınordu-Balıkesirspor: 2-1
Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1
Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
38. hafta
Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.
Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.
Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.
Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0
Altınordu-Balıkesirspor: 2-1
Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1
Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0
NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|35
|20
|7
|8
|60
|35
|25
|67
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|20
|7
|8
|54
|30
|24
|67
|3.İSTANBULSPOR
|35
|17
|8
|10
|57
|40
|17
|59
|4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|34
|18
|4
|12
|52
|32
|20
|58
|5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|35
|16
|10
|9
|55
|40
|15
|58
|6.EYÜPSPOR
|35
|14
|12
|9
|53
|44
|9
|54
|7.TUZLASPOR
|35
|13
|10
|12
|43
|40
|3
|49
|8.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|36
|14
|7
|15
|45
|44
|1
|49
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|35
|12
|12
|11
|50
|44
|6
|48
|10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|35
|13
|9
|13
|44
|45
|-1
|48
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|14
|6
|15
|42
|50
|-8
|48
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|35
|13
|8
|14
|40
|43
|-3
|47
|13.ALTAŞ DENİZLİSPOR
|35
|13
|7
|15
|42
|50
|-8
|46
|14.ADANASPOR
|35
|12
|9
|14
|39
|40
|-1
|45
|15.ALTINORDU
|35
|14
|3
|18
|44
|60
|-16
|45
|16.BURSASPOR
|34
|11
|8
|15
|40
|49
|-9
|41
|17.KOCAELİSPOR
|35
|11
|8
|16
|36
|48
|-12
|41
|18.NASADOGE MENEMENSPOR
|35
|8
|14
|13
|42
|56
|-14
|38
|19.BALIKESİRSPOR
|35
|3
|3
|29
|26
|74
|-48
|12
Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)
İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
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